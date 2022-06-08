شكري يكشف الدور الهام للمجتمع المدني في عمل المناخ الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:28 مساءً - التقي وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، دوائر المجتمع المدني المختلفة المعتمدة كمراقب لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وأكد وزير الخارجية على الدور الهام للمجتمع المدني في عمل المناخ الدولي.

وقد وقعا وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، على اتفاقية استضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢.

وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات بون الألمانية، وقد توجه وزير الخارجية سامح شكري، صباح أمس الثلاثاء، إلى مدينة بون بألمانيا للمشاركة في الدورة ٥٦ لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يقوم الوزير شكري على هامش مشاركته في الاجتماعات بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما يلتقي وزير الخارجية بعدد من كبار المسئولين من شتى الدول والأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بجانب ممثلي مختلف المجموعات الجغرافية والدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية، فضلاً عن ممثلي دوائر المجتمع المدني المعتمدين لدى الاتفاقية.