سفيرة النرويج تشيد بمخرجات مشروع البيوجاز ومستوى النجاح المحقق

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة البيئة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة زيارة ميدانية لـ هيلدا كليمتسدال سفيرة دولة النرويج بالقاهرة، وإيريك أوشلين المدير الإقليمى لمنظمة العمل الدولية إلى قرى مركز زفتى محافظة الغربية لمتابعة تنفيذ عدد 48 وحدة غاز حيوى، وذلك فى إطار مشروع خلق فرص عمل وتشغيل الشباب "روابط" الممول من الحكومة النرويجية عن طريق منظمة العمل الدولية وذلك بحضور نشوى بلال مدير مشروع وظائف لائقة للشباب والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذى لمؤسسة الطاقة الحيوية.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة من خلال المؤسسة تتخذ خطوات جادة فى مجال نشر تكنولوجيا البيولوجاز وتعميم استخدامه فى مختلف القرى المصرية وذلك من خلال تذليل العقبات وفتح المجال أمام هذه المشروعات الاقتصادية والتى تعد نموذجا للاقتصاد الأخضر والذى يحقق عوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية على حد سواء، ويسهم فى تحقيق الحياة الكريمة التى تليق بالمواطن المصرى فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفيرها فى مختلف أنحاء الريف المصرى. وثمنت وزيرة البيئة دور الجهات الدولية والمجتمع المدنى فى دفع عجلة التنمية وتحقيق المشروعات البيئية والنهوض بتكنولوجيا الوقود الحيوى فى مصر. ومن جانبها أشادت سفيرة النرويج بمخرجات المشروع حيث تعد تكنولوجيا الغاز الحيوى من الأولويات المستهدفة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة للريف المصرى، معربة عن اهتمامها ببحث تطوير المشروع بمختلف القرى المصرية.

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