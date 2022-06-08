مسؤول برازيلى يشيد بالمؤتمر الطبى الإفريقى الأول: مبادرة مهمة

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس الوكالة الوطنية للرقابة الصحية فى البرازيل (ANVISA) ،الفريق الأول الطبيب أنطونيو بارا توريس، بالمؤتمر الطبى الإفريقى الأول، بعد حضوره له فى أول مهمة رسمية كرئيس تنفيذى لـAnvisa فى القارة الإفريقية.





و أضاف بارا و هو طبيب وجراح الأوعية الدموية، أن المؤتمر مبادرة مهمة من الحكومة المصرية من أجل دفع القارة الإفريقية بأكملها نحو مستوى مرغوب وعالٍ من الصحة العامة والخاصة على حد سواء.

والقتى الرئيس التنفيذى لوكالة (ANVISA) خلال الحدث برئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام، حيث اتفقا على الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم بين المؤسسات فى المرحلة الأخيرة من التعديلات لزيادة التعاون بين الوكالتين.

وأعرب بارا أن وكالة (ANVISA) ستكون متاحة للسطات المصرية لزيادة تعزيز الصداقة طويلة الأمد والقوية بين البرازيل ومصر، والتى تعود إلى الزيارة الأولى لإمبراطور البرازيل بيدور الثانى فى عام 1871، وتمنى أن تكون هذه الخطوة بمثابة طرف الخيط فى سلسلة التعاون بين البرازيل ومصر، فى النطاق الواسع للقارة الإفريقية، لصالح أصحاء يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أفضل المنتجات الصحية.