إصدار «وصف مصر بالمعلومات» يفوز جائزة SAG Award الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن قيام شركة Esri، وهى واحدة من أكبر الشركات الأمريكية فى برامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتطبيقات إدارة قواعد البيانات الجغرافية على شبكة الإنترنت، باختيار الإصدار الرقمى "وصف مصر بالمعلومات" للحصول على جائزة "SAG Award".





وأشارت شركة إيزرى فى بيانها أن هذه الجائزة تُمنح تقديرًا للأعمال المتميزة باستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية "GIS" حول العالم، وقد تم اختيار الإصدارة الرقمية لوصف مصر من بين 100 ألف شركة دولية حول العالم، ومن المقرر توزيع الجوائز على الفائزين فى مؤتمر شركة إيزرى الدولى لعام 2022 المزمع عقده فى الولايات المتحدة خلال شهر يوليو المقبل.

تجدر الإشارة الى أن الاصدارة الرقمية لوصف مصر بالمعلومات تقدم توصيفًا معلوماتيًّا لأهم مؤشرات التنمية على مستوى محافظات الجمهورية؛ وما يتيحه من تحليلات للبيانات والمؤشرات ومتابعة تطورها الزمانى والمكانى وربطها بالمؤشرات المحلية والدولية ذات الصلة لتكون مرجعًا يُستند إليه فى التخطيط ورسم السياسات، حيث تضم الاصدارة سلاسل زمنية للعديد من المؤشرات على المستوى القومى ومستوى المحافظات.

وقد بدأ إصدار كتاب "وصف مصر بالمعلومات" اعتباراً من عام 1993، وتم إطلاق النسخة الأخيرة فى يونيو 2021 رقمياً باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، لتعظيم المردود التنموى ولخدمة متخذى القرار وصانعى السياسات، وبما يسهم فى خدمة المواطن، ومجتمع الباحثين.

وإيزرى (Esri) بالإنجليزية هى اختصارا للأحرف الأولى لـ "معهد أبحاث النظم البيئية" فهى الشركة الدولية التى تنتج وتطور معظم برامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتطبيقات إدارة قواعد البيانات الجغرافية على شبكة الإنترنت حول العالم، يقع مقرها الرئيسى فى ريدلاندز، كاليفورنيا.