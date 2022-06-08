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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /702939/فيس-بوك-فضحهم-تفاصيل-مشاجرة-بالأعيرة-النارية-بالمنيا

نجحت جهود وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، والذي يتضمن إستغاثة من وجود مشاجرة بين أطراف عائلتين وغطلاق الأعيرة النارية بدائرة قسم شرطة المنيا.

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وبجمع التحريات والمعلومات وفحص الفيديو تبين وقوع مشاجرة بين 3 أشخاص و3 آخرين بمن مركز المنيا، بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص بالطرف الثاني وأخر من الطرف الأول تطورت إلى مشاجرة وقام بسببها أحد الأشخاص من الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري في الهواء دون وقوع إصابات.

ضبط طرفى المشاجرة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة للتحقيقات.

عصابة سرقة السيارات في قبضة أمن القاهرة

نجح رجال مباحث القاهرة في إسقاط تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

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بداية الواقعة عندما تبلغ لققسم شرطة النزهة من مواطن بإكتشاف سرقة سيارته عقب ركنها بدائرة القسم، وتبين من التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة والإستعانة بالتقنيات الحديثة تم العثور على السيارة بعد أن تركها مرتكبي الواقعة بمنطقة الساحل، وتم التوصل إلى منفذي الجريمة وهم 3 أشخاص مسجلين جنائيا من محافظتي القاهرة والقليوبية.

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم وملك والدته" والمُستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع " ، كما أقروا بإستيلائهم على سيارة أخرى وتركها بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

اعترافات المتهمين

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.

كما أقروا بإرتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط سيارة من متحصلات وقائع السرقة لدى عميلهم "حسن النية " (صاحب ورشة - مقيم بمحافظة القليوبية) ، أقر بشراء السيارة المشار إليها كخردة دون علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.