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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /702936/تامر-حسني-يكشف-عن-عاداته-اليومية-قبل-النوم-رحلة-قراءة-ومعرفة

كشف نجم الجيل، الفنان تامر حسني عن عاداته اليومية قبل النوم، حيث أنه يخوض رحلة من القراءة والمعرفة عن طريق الاستماع إلى شيوخ وعلماء.

دوت الخليج يرصد عادات تامر حسني قبل النوم.

تامر حسني في رحلة من القراءة والمعرفة

كتب حسني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "كل فتره هعرفكوا معلومة جديده يمكن محدش يعرفها عني، انا كل يوم قبل النوم عندي رحلة قراءة ومعرفه جميله جداً ، يمكن أول مرة أعلن عن شيء بداخلي بالشكل دا ، بس حسيت فجأة أن واجب عليا انقلكم اي شيء بيفيدني عشان يفيدكوا معايا".

وتابع:" أتمنى من كل متابعيني الاهتمام و البحث و الحفاظ على كل فيديوهات ناس صعب تتكرر تاني أتمني من كل قلبي متابعتهم و لما نحتاج ردود على أسأله جوانا ندخل و نعرف قالوا ايه فيه الشيخ محمد متولي الشعراوي و العالِم مصطفى محمود و الدكتور إبراهيم الفقي والداعية مصطفى حسني والأستاذ أحمد الشقيري والشيخ عمرعبد الكافي والدكتورمحمد النابلسي وغيرهم".

وأَضاف:" و مازلت ابحث عن علماء تانيين بيوصلولنا حقيقة الحياة و أسرارها و كيفية التعامل معها في حلوها ومرها بشكل ايجابي جميل و بسيط".

تامر حسني يطرح رمضان كريم

على الصعيد الآخر، طرح الفنان تامر حسني، مؤخرا فيديو كليب أغنية «رمضان كريم»، احتفالا بحلول شهر رمضان الكريم، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمد أنور، وتوزيع محمد ياسر، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.

وقدم تامر حسني، الأغنية باللغة العربية الفصحى، كما ظهر معه في الفيديو كليب أبنائه تالية وأمايا وآدم معه في الأغنية ككورال.

وكشف تامر، عن حرصه على أن تكون «رمضان كريم» أو مشاركة لأبنائه في مجال الغناء، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «حبيت أول مره يشاركوني في الستوديو يكون دا أول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية رمضان كريم، ورمضان كريم عليكم، وكل سنة وأنتوا طيبين يا حبايب قلبي».

وكان تامر حسني، قد طرح فيديو كليب أغنية «يا فرحة» منذ 5 أشهر، وهي من كلمات وألحان وإخراج تامر حسني، وتوزيع علي فتح الله.