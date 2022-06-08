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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /702935/وكالات-ايرانية--معاملة-ايران-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-ستتغير-من-الآن

صرحت لجنة الأمن القومي فى البرلمان الإيراني، أنه على طهران تغيير معاملتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية حسبما ما نشرته وكالة تسنيم، ويأتي ذلك رد على ارسال تقرير الوكالة الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس المحافظيين.

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وصرح عضو اللجنة فدا حسين مالكي أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يتم على أساس متوازن، مضيفا "ضرورة تغيير السلوك الإيراني تجاه الوكالة من الآن فصاعدا".

ووصف عضو اللجنة بأن ارسال تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين رغم تعاون السلطات الايرانية بالأجراء السياسي.

مضيفا إلى أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان سوف تقوم بعقد اجتماع اليوم لبحث آثار هذا الأجراءات

حجب كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الذرية:

ويذكر انه فى وقت سابق من اليوم ذكر التلفيزيون الرسمي الإيراني،بقيام إيران بحجب كاميراتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأحد منشأتها النووية ومن جانبه لم تقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقع فى فيينا على التحرك الأيراني كما لم ترد على طلب للتعليق على هذه الخطوة الأيرانية.

وفى سياق متصل طالبت الولايات المتحدة الأمريكية من ايران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكافة المعلومات المسجلة فى كاميرات المراقبة داخل المنشأت النووية للجنة وكالة الطاقة الذرية.