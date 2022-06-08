موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبطولة الدوري المصري الممتاز والتي كانت قد توقفت بسبب انشغال المنتخب الوطني بخوض لقاءات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية أمام منتخبي غينيا، وإثيوبيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مباريات الزمالك في الدوري

ويسعى الفارس الأبيض، لطوي ما فعله في المباريات الأخيرة في الدوري، والتي كان آخرها الهزيمة أمام فريق إنبي بهدفين، والعمل على استمراره على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويواجه الزمالك فريق الداخلية في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر في نسختها الجديدة، وذلك يوم 13 يونيو الجاري، وسيخوض اللقاء بدون لاعبيه الدوليين بسبب تواجدهم مع المنتخب الوطني في المعسكر الحالي.

مباراة الزمالك والأهلي

اما عن الصدام القوي للزمالك، فسيكون يوم 19 يونيو من نفس الشهر، وذلك عندما يلتقي بالنادي الأهلي، في مباراة مرتقبة ومنتظرة من جانب جمهوري الفريقين.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد حقق الفوز على فريق الزمالك، في قمة الدور الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، في أعلى مباراة شهدت حصيلة تهديفية من جانب الفريقين.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب الدوري المصري برصبيد 44 نقطة، جمعهما من إجمالي خوض20 مباراة، فاز في 14 لقاء وتعادل في مواجهتين، وخسر 4 مواجهات أمام كل من ( إنبي، طلائع الجيش، سموحة، الأهلي).

وهذا هو شكل ترتيب الدوري المصري قبل البدء في الجولة الجديدة من المسابقة:

1_ الزمالك 44 نقطة

2_ بيراميدز 43 نطة

3_ الأهلي 37 نقطة

4_ فيوشتر 36 نقطة

5_ سموحة 35 نقطة

6_طلائع الجيش 32 نقطة

7_ البنك الأهلي 30 نقطة

8_فاركو 28 نقطة

9_ إنبي 26 نقطة

10_سيراميكا كليوباترا 25 نقطة

11_ غزل المحلة 25 نقطة.