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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /702929/الأرقام-تتحدث-أسباب-فوز-صلاح-بجائزة-الأفضل-في-ليفربول

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر نادي ليفربول عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر"، عن أن الجائزة ذهبت لـ "مو صلاح" والذي تفوق على الحارس البرازيلي أليسون بيكير، في استطلاعات الجمهور.

صلاح الأفضل في ليفربول

حصل صلاح على جائزة الأفضل في ليفربول، بعدمال قدم أداء استثنائي رفقة الفريق الانجليزي خلال هذا الموسم، وكان على مقربة من كتابة التاريخ في حالة تتويجه رفقة الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الانجليزي.

أرقام صلاح هذا الموسم

استطاع صلاح أن يقدم أداءاً فردياً استحق عليه الإشادة من الجميع، فقد حصل على جائزة لقب هداف الدوري الانجليزي مناصفة مع الكوري هيونج مين سون، حيث سجل كلاهما 23 هدف.

بالإضافة للقب هداف الدوري الإنجليزي، فالفرعون المصري هو أكثر من صنع أهداف في البريميرليج، بواقع 15هدفاً في الموسم، هذا إضافة عن تسجبله 8 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي عبر فيها الفريق للدور النهائي ولكن خسروا أمام فريق ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد.