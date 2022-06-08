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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /702927/النائب-محمد-رشاد-عثمان-تعيين-38-عضوة-بقضايا-الدولة-قرار-تاريخي-جديد-لدعم-المرأة-المصرية

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن المكتسبات التي تحققت للمرأة المصرية في عهد السيسي تعد من أعظم وأهم المكتسبات التي تحققت لها طوال ما يزيد عن قرن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى وبشكل جاد وبخطوات فعلية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا وقضائيا، بشكل غير مسبوق انطلاقا من الاعتراف بحقوقها ورفض التمييز نحوها.

دوت الخليج

النائب محمد رشاد عثمان: تعيين 38 عضوة بقضايا الدولة قرار تاريخي جديد لدعم المرأة المصرية

ونوه عثمان في تصريحات له اليوم، بقرار الرئيس السيسي، رقم 247 لسنة 2022، بتعيين عدد 38 عضوة من أعضاء هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة ب بمجلس الدولة، قائلا إنه قرار تاريخي يحسب للرئيس السيسي، ليصبح عدد السيدات بمجلس الدولة الآن 136 قاضية بمجلس الدولة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يعد استكمالاً لنهج القيادة السياسية فى منح المرأة المصرية حق التعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون أى تمييز، وهو ما يأتي تأصيلا لمبدأ العدالة والمساواة الدستورية، ويعد مكسبا تاريخيا جديدا يضاف إلى سجل مكتسبات المرأة المصرية.

واختتم نائب الاسكندرية، بالتأكيد على أن تمكين المرأة المصرية قضائيا، قفزة واسعة في إطار تعزيز حقوقها واستكمال بناء الجمهورية الجديدة والدولة المدنية في مصر.

هذا و وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع "الدلتا الجديدة" وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يحقق أهداف الدولة في سعيها لإنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بالتوسع الأفقي بعيداً عن مناطق التكدس السكاني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على مستجدات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي "الدلتا الجديدة"، والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية فى مصر على امتداد محور الضبعة، حيث يضم المشروع فى نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر". كما تابع الرئيس جهود استغلال وتطوير مجموعة الأراضي الفضاء داخل محافظة القاهرة، خاصةً في منطقة شرق القاهرة، موجهاً سيادته بإتمام هذه العملية وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة وجهود التنسيق الحضاري في المحافظة.