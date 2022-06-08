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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /702926/حفيدة-أم-كلثوم-تهاجم-ناصر-دويدار-هو-مين-عشان-يتكلم-عليها

ردت السيدة البلتاجي حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم، عن التصريحات الأخيرة للشاعر ناصر دويدار التي تطاول فيها على الراحلة أم كلثوم عن طريق موقع دوت الخليج ، وأشارت أنها غير متقبلة اعتذاره.

حفيدة أم كلثوم عن ناصر دويدار

وقالت حفيدة أم كلثوم: هو بصفته ايه يتكلم عن تاريخها، هو مكنش موجود على الساحة، انت تعرف ايه عن سيدة الغناء، هي كانت تتحدث عن نفسها وعن مصر، وانت مين انت؟.

وتابعت: وانت قدمت ايه لمصر؟، ام كلثوم كانت جندي مجهول على الجبهة ضحت بعمرها كله عشان مصر وعشان الجيش تاريخها بيتكلم عن نفسه، كانت بتجيب دعم من جميع الدول لمصر، وكانت مصر جزء منها.

ناصر دويدار يفتح النار على أم كلثوم

كانت، أثارت تصريحات شاعر يدعى ناصر دويدار العضو باتحاد كتاب مصر، ضد أم كلثوم خلال أمسية ثقافية داخل أروقة الاتحاد، حالة من الغضب الشديد بسبب ما اعتبره محبو أم كلثوم وأحمد رامى بأنه "تطاول على قامات مصرية تركت بصمتها فى تاريخ الفن العربى".

وخلال الندوة التى حملت عنوان "الأغنية المصرية وجدان أمَّة" قال "إن أحمد رامى راجل متربى ومتعلم ووقع مع واحدة موالدية - قاصدا أم كلثوم - ويقال إن أم كلثوم تزوجت 11 مرة، ويقال الكثير لا داعى للحديث عنه الآن"، وتابع: "نحن نتعامل مع أم كلثوم كمطربة عبقرية مصر لم تنجب مثلها في تاريخها، وبالمناسبة منظر أم كلثوم ملخبط".

وأضاف: "أم كلثوم أنانية ورقصت رامى على الشناكل، ورامى عنده هطل عاطفي، كما أن أم كلثوم سرقت أغنيتين لشاعر شاب وأدتهم لكبار الشعراء يشتغلوا عليها.. والعلاقة بين أم كلثوم ورامي كانت علاقة ذئب بفريسته، يقال إن هناك شاعر اسمه علي مهدي أعطى أم كلثوم قصيدتين وراح يشيع أن الست ستغني له وقامت أم كلثوم بتفصيص القصيدتين ومنحتهما لشعراء كبار ليبنوا عليها".