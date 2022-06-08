انت الان تتابع تفاصيل خبر الحكم فى دعوى مرتضى منصور ضد محامي الأهلي 29 يونيو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /702925/الحكم-فى-دعوى-مرتضى-منصور-ضد-محامي-الأهلي-29-يونيو

قررت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، حجز دعوى المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، ضد محمد عثمان محامي النادي الاهلي، للنطق بالحكم بجلسة 29 يونيو، وذلك لاتهامه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مرافعة محمد عثمان

استمعت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، إلى مرافعة محمد عثمان المحامي، في دعوى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ضده، والذي يتهمه فيها بسبه وقذفه من خلال مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

عرض مرتضى منصور على الطب الشرعي

وطالب عثمان من هيئة المحكمة خلال المرافعة بعرض مرتضى منصور على مصلحة الطب الشرعي لفحصه، لبيان أسباب إصابته فى قدمه وسبب عدم انتظام حركه المذكور فى المشى وقدم لهيئة المحكمة 21حافظه مستندات، كما ذكرها خلال مقطع الفيديو الذي تم بثه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة لإتخاذ قرار بشأن تلك الدعوى فور الانتهاء من رول الجلسة اليوم.

تغريم مرتضى منصور

قضت محكمة جنح العجوزة بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، 90 ألف جنيه، عن وقائع سب وقذف في 4 قضايا.

وغرمت المحكمة مرتضى منصور 10 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة في القضية رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، والمقامة من محمود الخطيب رئيس الأهلي ضد مرتضى منصور.

كما غرمت المحكمة مرتضى منصور 10 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، والمقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور عن وقائع سب وقذف.

تغريم

وكانت قد غرمت محكمة جنح العجوزة مرتضى منصور 15 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ١٢٨٧٢ لسنه ٢٠٢١ جنح العجوزة، المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ضد مرتضى منصور، عن وقائع سب وقذف.

وفي القضية الرابعة غرمت المحكمة مرتضى منصور 15 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويض، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ١٢٨٧٨ لسنه ٢٠٢١جنح العجوزة، المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ضد مرتضى منصور، عن وقائع سب وقذف