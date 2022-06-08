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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /702924/النائب-نادر-الخبيري-الصرف-الصحي-في-مدينة-العياط-في-منتهى-السوء-والشركات-القائمة-غير-ملتزمة-بالمواعيد

ناقشت لجنة الإدرة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد السجيي طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر الخبيري ، بشأن تخصيص بعض الأراضي لإنشاء مشروعات خدمية بنطاق مركز البدرشين العياط – محافظة الجيزة.

دوت الخليج

الخبيري : الصرف الصحي في مدينة العياط في منتهى السوء والشركات القائمة غير ملتزمة بالمواعيد

وإستعرض النائب نادر الخبيري مقدم طلب الإحاطة طلبة أمام اللجنة وبحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، قائلا: سبق صدور قرار تخصيص لبعض الأراضي والمباني المطلوبة لمشروعات المياه والصرف الصحي، ولكن تم إلغاء هذا القرار، ولدينا مشاكل في البدرشين والعياط على وجه الخصوص فمنذ عام ونصف نتواصل مع المحافظ ، وتم حل بعض المشكلات ، والبعض الآخر ما زال قائما بدون حل ،ومنها إنشاء كوبري فوق السكة الحديد بالعياط لم يجد جديد .

وأضاف الخبيري ، أن وكلاء الوزارة في محافظة الجيزة لا يتواصل مع النواب وبينهم وكيل وزارة التعليم وكذلك وكيل وزارة الصحة وكأن بينه وبين النواب "تار"، مشيرا أن هناك وكلاء وزارة متعاونين فعليا .

وأكد الخبيري أننا لا نطلب مطالب شخصية ، وهناك مشكلات كثيرة في الكهرباء وخصوصا بعض القرى المحرومة ، وأيضا هناك أراضي مخصصة لبناء مقابر ، ولم يتم البت فيها حتى الآن ، مؤكدا أن الصرف الصحي في مدينة العياط في منتهى السوء والشركات القائمة غير ملتزمة بالمواعيد ، عدم توافر الموظفين بالقدر الكافي وخصوصا في القطاعات الهندسية بالعياط والبدرشين ،ولا يوجد معدات لحل مشكلات النظافة .

وطالب النائب نادر الخبيري ، بضرورة تغطية الترع والمصارف خصوصا وأنه قريبا توفى طفلين بعد السقوط في الترع .

ومن جانبة قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ،أن الكوبري تم التواصل مع الفريق كامل الوزير الذي أكد انه سيكون كوبري سيارات بدلا من كوبري مشاة،و الإشكالية ستكون في إزالة بعض المساكن ، وخصوصا وأنه لا توجد مساكن بديلة في حالة الإزالة.

وأضاف اللواء أحمد راشد ، أننا نتواصل لاستبداله بكوبري مشاة وإن كنت اتمنى ان يكون كوبري سيارات لما له من دور في عمليات التطوير بالسوق الحضري وفي السياق ذاته ، قال نائب محافظ الجيزة ، أن الفترة الماضية تم الانتهاء من جزء كبير بالبنية التحتية بخصوص الصرف الصحي والمحطات جاهزة ويتم الآن مراجعة الشبكات ومنظمات الجهد الخاصة بشركات الكهرباء سيتم تسليمها خلال ١٠ أيام .

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ، بشأن بعض الإشكاليات التى تواجه محافظة الجيزة .