انت الان تتابع تفاصيل خبر محافظ بني سويف يوفر فريق طبي متعدد التخصصات لشاب مريض حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /702915/محافظ-بني-سويف-يوفر-فريق-طبي-متعدد-التخصصات-لشاب-مريض

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الحالة الصحية للشاب محمود أبو الخير 19 سنة، والذي يعاني من مضاعفات مرضية وتآكل بعضلات الساقين، إثر تعرضه لحادث سير منذ 3 سنوات، حيث وجه المحافظ " فور علمه بمحنة أسرته ومعاناتها" وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة وتوفير الرعاية الطبية المتاحة.

دوت الخليج

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، أنه فور تكليف المحافظ، انتقلت سيارة إسعاف لنقل الحالة من محل إقامته بمعصرة نعسان مركز اهناسيا، إلى مستشفى الحميات بمدينة بني سويف، ويتابعه فريق من الأطباء المعالجين (من مديرية الصحة ومستشفى الجامعة) في تخصصات الباطنة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة التجميل والحروق وجراحة العظام، لتوفير الرعاية اللازمة وبحث الإمكانات المتاحة لعلاج الحالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمثل تلك الحالات.

التعامل مع حالة المريض

ووجه المحافظ، باطلاعه أولاً بأول على مستجدات وتطورات الحالة الصحية للمريض، مع ضرورة التعامل الفاعل مع مستجدات الحالة، لاتخاذ ما يلزم، متمنياً له الشفاء العاجل وعودته لممارسة حياته الطبيعية في أقرب وقت.

وفي سياق أخر أشاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بتوجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء ذلك خلال مشاركته بورشة عمل تحت عنوان " تطبيق منظومة المرتبات " Payroll" التي نظمتها الإدارة المركزية للمديرية المالية ببني سويف بقاعة المؤتمرات بالجامعة، بحضور الدكتور شعبان مبارز المستشار المالي لرئيس الجامعة، والمحاسب محمد سليم أمين عام الجامعة، وخيري سعد وكيل وزارة المالية، وحسن البراوي مدير المديرية المالية، وسط حضور لافت من العاملين بالجامعة.

توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية

وأكد رئيس الجامعة، على توفير كافة إمكانات الجامعة المادية والبشرية سواء على مستوى توفير القاعات المجهزة أو على مستوى توفير الكوادر العلمية المتميزة في مجال الماليات للتعاون المثمر مع المديرية المالية من أجل تعميم ورش العمل الخاصة بمنظومة المرتبات الجديدة على مستوى كافة الهيئات والمصالح الحكومية التابعة لمحافظة بني سويف والتي تسفر عن توفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعد في بحوث تحسين الدخل، وذلك تجسيداً لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها وتعميم الفائدة وتحقيق المصلحة العليا للوطن في إطار خطة مصر 2030.