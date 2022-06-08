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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /702940/فوائد-البنك-الأهلي-المصري-عن-شهادات-الاستثمار--زادت

يتساءل الملايين عن فوائد البنك الأهلي المصري عن شهادات الاستثمار لتأمين مستقبلهم ومستقبل ابنائهم خاصة بعد ارتفاع فوائد البنوك على الافتراض والايداع، وينشر دوت الخليج فوائد البنك الأهلي المصري عن شهادات الاستثمار خاصة أنها مقسمة لأكثر من نوع حسب الآجل وقيمة الإيداع على كل شهادة.

فوائد البنك الأهلي المصري عن شهادات الاستثمار

إليكم كافة تفاصيل شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري ونسبة الفوائد عليها:

- شهادة استثمار (ب) تكون مدة الأجل لها عام، وقرر البنك الأهلي المصري رفع نسبة الفائدة حتي وصلت الي 1.5%، لتزيد بذلك النسبة من 6% سنويا، إلى 7.5% سنويا، ويتم صرف العائد شهريا.

البنك الأهلي المصري

- شهادة استثمار (ب) مدة آجال لها عامين، فان زيادة الفائدة على هذه الشهادة تصل نسبتها الي 1.5%، لترتفع النسبة من 6.5% إلى 8% سنويا، ويصرف العائد كل ربع سنة.

- شهادة استثمار (ب) لمدى 3 سنوات، فإن زيادة نسبة الفائدة في البنك الأهلي المصري وصلت الي1%، لكي ترتفع بذلك النسبه من 9% سنويا، إلى 10%. ويصرف العائد كل ربع سنة.