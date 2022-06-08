انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 بوابة الأزهر للنتائج حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /702922/الآن-رابط-نتيجة-الشهادة-الاعدادية-الازهرية-2022-بوابة-الأزهر-للنتائج

تزايدت معدلات البحث عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 بوابة الأزهر، والتي تصدرت محركات البحث المختلفة ومؤشرات جوجل، حيث يترقب طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية قريبا.

وينشر موقع دوت الخليج رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني، وخطوات الحصول عليها.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 الترم الثاني بالاسم فقط

أتاح قطاع المعاهد الأزهرية، خدمة معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية للترم الثاني 2022، على موقعه الإلكتروني، حيث أعلن قطاع المعاهد أنه بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح للمواد الدراسية ورصد ومراجعة الدرجات، سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2022 للترم الثاني، على موقع بوابة الأزهر الشريف فور اعتمادها.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس

وتوفر بوابة الأزهر الشريف، رابطا إلكترونيا لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني، للطلاب وأولياء الأمور الراغبين في معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف من هـــنـــا.

2- اختيار قطاع المعاهد الأزهرية.

3- اختيار أيقونة الطالب من أعلى القائمة.

4- اختيار نتائج الامتحانات.

5- ستتوفر النتيجة فور اعتمادها وتحميلها على الموقع.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية على بوابة الأزهر 2022

كما تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية، خدمة معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف.

وكان الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تفقد لجان امتحانات الفقه لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية في يومها الأول، بمعهد فتيات مدينة نصر، للاطمئنان على سيرها والالتزام بالتعليمات الخاصة نحوها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، والوقوف على مدى التزام الطلاب والقائمين على الامتحانات حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن جميع القائمين على عملية الامتحانات مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، متمنيًا النجاح والتوفيق للطلاب.