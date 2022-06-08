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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /702908/مجلس-الوزراء-يوافق-على-عدة-مشاريع-قوانين-منها-انضمام-مصر-لعضوية-المؤسسة-الأفريقية-للتمويل

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على عدة قرارات منها على إجراء حركة ترقيات بكافة وحدات الجهاز الإدارى بالدولة إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية فى 30/6/2022، على أن تتم حركة الترقيات اعتباراً من 1/7/2022.

دوت الخليج

مجلس الوزراء يوافق على عدة مشاريع قوانين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1857.91 فدان بناحية مطوبس، لصالح محافظة كفر الشيخ، لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعتى أرض، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة كفر الشيخ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامهما فى أنشطة الاستزارع السمكى، الأولى بمساحة 2857.51 فدان، والثانية بمساحة 6193.91 فدان.

تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وعددها (21) قطعة أرض، بمحافظات مطروح، والبحيرة، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والاسماعيلية، وذلك لاستخدامها فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الحد الشرقى لمحافظة القاهرة، بحيث تضم مساحات أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وامتدادها.

تمت إحاطة مجلس الوزراء بما تم من إجراءات لطرح واستغلال مدرسة الموهوبين بمدينة نصر، كمدرسة رياضية دولية، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، من خلال المزايدة العامة العلنية.

بناء خطط رياضية لتأهيل الرياضيين فى ضوء رؤية مصر 2030

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى هذا الصدد، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لطرح مدرسة الموهوبين بمدينة نصر، والإعلان عن المزايدة العلنية العامة، لذلك الأمر، مستعرضاً المحددات الفنية العامة التى تضمنتها كراسة الشروط، والتى شملت العمل على رفع كفاءة كافة مباني المدرسة، وتطوير مختلف الخدمات المقدمة من خلال المدرسة، بما يسهم فى تطوير المناهج التعليمية وبناء خطط رياضية لتأهيل الرياضيين فى ضوء رؤية مصر 2030، وذلك من خلال استخدام التطبيقات التعليمية التكنولوجية الحديثة، عبر التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص في هذا الشأن.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه تم الترسية على إحدى الشركات المتخصصة فى إقامة وتشغيل وإدارة وتجهيز المدارس ومعاهد التعليم.

إعادة تأهيل قصر الملك فؤاد والأرض المحيطة به

وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة المقاولون العرب (فرع شمال الدلتا) للقيام بأعمال مشروع ترميم وإنشاء وإعادة تأهيل قصر الملك فؤاد والأرض المحيطة به، ليكون مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للآثار.

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد على شراء الكتب والمحتوى العلمي، وطبع وتوريد وتوزيع وحقوق ملكية الكتب المطورة، وذلك للمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية ( الفني والعام ) والمستويين الأول والثاني برياض الأطفال، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإحداث نقلة نوعية في المنظومة التعليمية، وتطوير مختلف عناصرها، خاصة تطوير المناهج.

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 5/6/2022، وذلك فيما يتعلق بأوامر الإسناد أو زيادتها للشركات المنفذة للمشروعات، بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم انفاقها لعدد 22 مشروعاً لوزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الاسعار.

استكمال إجراءات انضمام جمهورية مصر العربية لعضوية المؤسسة الأفريقية للتمويل

وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات انضمام جمهورية مصر العربية لعضوية المؤسسة الأفريقية للتمويل، والمشاركة فى الهيكل التمويلى لها.

وافق مجلس الوزراء على تحويل الدفعة الثانية من موازنة جهاز شئون البيئة (الباب السادس) للعام المالي 2021-2022، إلى محافظة جنوب سيناء؛ حتى تتمكن المحافظة من تنفيذ وإنشاء وتجهيز الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء في هذا الشأن، وفي ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بالمدينة.