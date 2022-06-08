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الأرصاد تحذر من طقس الغد: شديد الحرارة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:23 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية،  معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الغد سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء بأغلب الأنحاء. 

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس :  القاهرة العظمى 38  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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