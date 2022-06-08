اليوم.. انطلاق القمر الصناعى ”نايل سات 301”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:22 مساءً - أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أحمد أنيس أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعى المصرى الجديد "نايل سات 301"، اليوم الأربعاء فى تمام الخامسة و3 دقائق بتوقيت ولاية فلوريدا الأمريكية، "11 و3 دقائق ليلاً" بتوقيت القاهرة، وسيتم الإطلاق على صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية.

وأضاف أنيس، فى تصريحات صحفية الثلاثاء الماضى، أن القمر الجديد سيكون البديل لقمر نايل سات 201 الذى سينتهى عمره الافتراضي في 2028، ويمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التى تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث.

وأوضح أن نايل سات 301 يضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية فى نايل سات 201، وسيتوسع القمر فى نطاق تغطيته، إضافة للمناطق التى يغطيها القمر الحالى، حيث سيتم تغطية دول جنوب القارة الأفريقية ودول حوض نهر النيل، بهدف تحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الأفريقية، ومواكبة توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الأفريقية.

ولفت أنيس إلى أن إمكانيات القمرالجديد تشمل تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية؛ لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحقول البترول شرق البحر المتوسط، خاصة حقل ظهر.

وأشار إلى أن نايل سات 301 تم تصنيعه وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه بمفرده وذاتياً من تحديد أى مصدر للتشويش، وسيتمكن أيضا من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونية العاملة عليه، لافتا إلى أنه يتميز بإمكانية المناورة بالهوائيات؛ لتغيير مناطق التغطية وفقاً لاحتياجات الدول الإفريقية التى تعتبر سوقاً جديداً لأقمار النايل سات.

ونوه أنيس بأن قنوات الهيئة الوطنية للإعلام، وقنوات الشركة المتحدة للإعلام ستقوم ببث حى ومباشر لعملية الإطلاق؛ ليشاهده المصريون وهو يعانق عنان الفضاء لتستمر الريادة الإعلامية المصرية.