وزارة الطيران المدني:23 طائرة جديدة لـ”إير كايرو” بنهاية 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:22 مساءً - تعتزم شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني زيادة أسطولها الجوي من الطائرات إلى 23 طائرة بنهاية العام الجاري 2022 حيث أنها تشغل حاليا 10 طائرات من أحداث الطرازات A320neo/ceo على رحلاتها الداخلية والدولية.

وأكدت شركة إير كايرو لأسطولها الجوي، خلال العام 2022، وفقا لخطة تحديث أسطولها الجوي الموضوعة منذ عام 2018 و7 طائرات جديدة من طراز A320neo، و 6 طائرات من طراز ATR72-600k لتختم عامها الجاري بضم 12 طائرة ضمن أسطولها الجوي.

وتستهدف شركة إير كايرو خلال الفترة القادمة فتح خطوط جديدة داخل القارة الأفريقية وأيضا فتح خطوط سير جديدة غير تقليدية بين المطارات الداخلية، بالإضافة إلى التشغيل بشكل تكاملي للرحلات الجوية مع الشركة الوطنية مصر للطيران، من مطارات الغردقة وشرم الشيخ.

وتستهدف شركة إير كايرو، خلال موسم الشتاء القادم، الوصول إلى 32 نقطة تشغيلية حول العالم، بعد فتح الخطوط الجديدة وتحديث أسطولها الجوي بضم طائرات جديدة. وتطير ايركايرو حاليا إلى 25 نقطة تشغيلية إلى مختلف المناطق والبلدان.