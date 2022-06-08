شكرى يلتقى مجموعة الـ 77 والصين ورؤساء المجموعات الجغرافية والسياسية للمناخ

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الأربعاء، بأعضاء مجموعة الـ 77 والصين المتواجدين بمدينة بون الألمانية؛ للمشاركة فى الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، كما استضاف اجتماعا لرؤساء المجموعات الجغرافية والسياسية المختلفة فى مفاوضات تغير المناخ.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أشار خلال لقائه بمجموعة الـ 77 والصين، والتى تتمتع مصر بعضويتها، إلى الدور الهام الذى تضطلع به المجموعة للدفع بمصالح وشواغل الدول النامية فى مفاوضات تغير المناخ، معرباً عن التطلع إلى دعم المجموعة لجهود مصر، بوصفها دولة الرئاسة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فى خلق مناخ من الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ على نحو يسهم فى نجاح الدورة 27 لمؤتمر الأطراف.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية استضاف كذلك اجتماعا لرؤساء المجموعات الجغرافية والسياسية المختلفة فى مفاوضات تغير المناخ، حيث حرص على الاستماع لرؤاهم وأولوياتهم وشواغلهم حول شتى الموضوعات المتعلقة بعمل المناخ الدولى، مؤكداً أهمية مراعاة مصالح وشواغل جميع أطراف عمل المناخ الدولى وأخذها بعين الاعتبار من أجل نجاح الدورة 27 لمؤتمر الأطراف.

كما قام الوزير شكرى خلال اللقائين باستعراض أولويات الرئاسة المصرية المقبل للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، وفى مقدمتها تنفيذ تعهدات المناخ وخروج المؤتمر بنتائج متوازنة تعالج مختلف الموضوعات ذات الأولوية، خاصةً خفض الانبعاثات والتكيُف مع تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ.

كما أوضح حرص الرئاسة المصرية المقبلة للمؤتمر على النأى بمفاوضات المناخ عن التطورات الجيوسياسية الأخيرة على الساحة الدولية، بما يعزز الثقة بين أطراف المفاوضات ويضمن حسن سير العملية التفاوضية للخروج بالنتائج المأمولة.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية تطلع مصر إلى مشاركة رفيعة المستوى من قبل رؤساء الدول والحكومات فى القمة التى يستضيفها رئيس الجمهورية خلال المؤتمر يومى 7 و8 نوفمبر 2022، وإلى مشاركة الدول والأطراف المعنية بعمل المناخ فى سائر فعاليات المؤتمر ، على نحو يؤكد الأهمية الكبيرة التى لايزال يوليها المجتمع الدولى لمواجهة تغير المناخ فى خضم مختلف التطورات الدولية المتلاحقة.