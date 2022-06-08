الدبلوماسية المتوازنة.. أداة السيسى الخارجية اقتصاديا وسياسيا

جدة - نرمين السيد - واستطاعت وزارة التعاون الدولى خلال تلك الفترة تكوين محفظة تعاون إنمائى ضخمة تتجاوز 26 مليار دولار مع العديد من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتمويل 338 مشروعا لتعزيز جهود الدولة فى تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

إنجاز لم يكن ليتحقق إلا من خلال الدبلوماسية السياسية المتوازنة والرؤية الواضحة والقوية للقيادة السياسية للبلاد ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى مهد الطريق للدبلوماسية الاقتصادية التى انتهجتها الوزارة، بحسب ما أكدته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى فى أحد تصريحاتها.

وحصلت مصر خلال العام الماضى 2021 فقط على تمويلات تخطت 10 مليارات دولار، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط خلال إطلاق التقرير السنوى للوزارة تحت عنوان "تعاون دولى فعال" فى يناير الماضى؛ أن 8،7 مليار دولار خصصت لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1،5 مليار دولار للقطاع الخاص.. كما وصل إجمالى اتفاقيات التمويل التنموى خلال عامى 2020 و2021 إلى نحو 20 مليار دولار.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس الوزراء فى 16 مايو الماضى؛ أن التمويل التنموى يمثل فقط 25% من الدين الخارجى وأن جميعها تمويلات طويلة الأجل.

ولتحقيق المزيد من الفاعلية لهذه التمويلات والترويج لنتائجها، انتهجت وزارة التعاون الدولى مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية؛ أولا بإطلاق منصة التعاون التنسيقى المشترك، حيث نسقت لقاءات بين شركاء التنمية والجهات الحكومية للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثانيا: بمطابقة التمويل التنموى مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ والتى تستهدف تحقيق 17 هدفا بحلول عام 2030، وثالثا: سرد المشاركات الدولية للترويج للشراكات الناجحة والقصص التنموية.

وبذلك حققت الدبلوماسية الاقتصادية المصرية نجاحا ملهما لتصبح رائدة فى مجال التعاون الإنمائى، والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين فى قطاعات التنمية المختلفة.

وتقول وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط فى كتابها "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولى والتمويل الإنمائى" الذى أطلقته فى يونيو من العام الماضى بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد إن الدبلوماسية الاقتصادية تقوم ببساطة على دمج المهارات الدبلوماسية مع الأدوات الاقتصادية لتحقيق أهداف الدولة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو استراتيجية.

مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة

عملت وزارة التعاون الدولى على مطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التى أعلنتها الأمم المتحدة، فضلا عن عقد الاتفاقيات للحصول على القروض والمنح من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، والتى كشفت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تضم 372 مشروعًا فى مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هو الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

وأوضحت أن هذا الهدف تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالى المحفظة الجارية، وثانيًا يأتى الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية بواقع 37 مشروعًا فى 88 موقعًا بمحافظات الجمهورية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة 5.9 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا فى 61 موقعًا بمحافظات الجمهورية، تمثل 23.2% من إجمالى التمويلات التنموية.

أما الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة فهو المساواة بين الجنسين؛ وبينما لا تضم محفظة التعاون الإنمائى لوزارة التعاون الدولى سوى 13 مشروعًا موجهة بشكل مباشر لتحقيق الهدف الخامس بقيمة تمويلات 82 مليون دولار، تمثل 0.32% من إجمالى المحفظة، إلا أن الهدف يدخل من بين الأهداف الفرعية التى تسعى لتمكين المرأة والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين فى مختلف المشروعات القطاعية الأخرى، لذا تظهر أهداف المساواة بين الجنسين كجزء من أهداف 99 مشروعًا بقيمة تمويلات إنمائية قدرها 6.7 مليار دولار.

ولتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الفقر، تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تمويلات تنموية بقيمة 1.3 مليار دولار، لتنفيذ 18 مشروعًا فى 31 موقعًا بمحافظات الجمهورية، ويستحوذ الهدف على 5.17% من إجمالى محفظة التمويلات التنموية الجارية.. بينما يبلغ حجم التمويلات التنموية الجارية لتنفيذ الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة: القضاء التام على الجوع نحو 486 مليون دولار، لتنفيذ 17 مشروعًا فى 35 موقعًا بمحافظات الجمهورية، وتمثل التمويلات 1.89% من إجمالى المحفظة الجارية.

وتبلغ التمويلات التنموية الموجهة لتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه 1.4 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا فى 95 موقعًا بمحافظات الجمهورية، ويستحوذ الهدف على 5.63% من إجمالى محفظة التمويلات التنموية الجارية.

وفى إطار دعم استراتيجية الدولة لتطوير التعليم تبلغ التمويلات التنموية الموجهة لتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، 2.36 مليار دولار، لتنفيذ 36 مشروعًا فى 74 موقعًا بمحافظات الجمهورية، ويستحوذ الهدف على 9.2% من إجمالى محفظة التمويلات التنموية الجارية، إضافة إلى 43 مشروعا بقيمة 1.1 مليار دولار للمساهمة فى الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، كذلك أطلقت من أجل تحقيق الهدف العاشر " الحد من أوجه عدم المساواة" مشروعات بقيمة 16 مليون دولار.

كما أعلن إطلاق 32 مشروعا بقيمة 5.1 مليار دولار للمساهمة فى هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة؛ وهو الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة، وللهدف الثانى عشر "الاستهلاك والإنتاج" أطلقت ثمانية مشروعات بقيمة 8.45 مليون دولار.

ولتحقيق هدف "العمل المناخى" الثالث عشر؛ أطلق 12 مشروعا بقيمة 365 مليون دولار، ومشروع واحد بقيمة 27.0 مليون دولار للمساهمة فى هدف "الحياة تحت الماء" الرابع عشر، إضافة إلى ثمانية مشروعات بقيمة 15 مليون دولار للمساهمة فى هدف "الحياة فى البر" وهو الهدف الخامس عشر.

كذلك طابقت الوزارة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة بإطلاق 30 مشروعا بقيمة 240 مليون دولار للمساهمة فى الهدف السادس عشر "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، وللهدف السابع عشر والأخير" عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" أطلقت 5 مشروعات بقيمة 7.19 مليون دولار.

ويرجع إطلاق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 25 سبتمبر2015 الذى أورد 17 هدفا للتنمية المستدامة.

وفى مطلع يناير من العام 2016؛ أدرجت هذه الأهداف فى خطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، ومن ثم سارعت مصر لإطلاق الأجندة الوطنية "رؤية مصر 2030" فى فبراير 2016. وتستند رؤية مصر 2030 لمبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى.

وقررت الدولة فى مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة مختلف الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى بالاستعانة بعدد من أرفع الخبراء فى مختلف المجالات، وذلك لمواكبة التغييرات التى طرأت على السياق المحلى والإقليمى والعالمى.. واهتم الإصدار الثانى لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمى.

مصر إحدى أكبر دول العمليات للبنوك التنموية

تستند العلاقات الوطيدة بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين إلى قوة الاقتصاد المصرى والصياغة الجيدة للمشروعات، بحسب ما أكدته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، لذا سُجلت مصر كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حاليا، واستثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عمله فى مصر خلال 2012، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 145 مشروعا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامى 2020 و2021، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات فى عامى 2018 و2019.

كما بلغت محفظة مشروعات بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر نحو 7 مليارات يورو على مدار السنوات السبع الأخيرة، ووجه نصفها للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنصف الآخر للبنية التحتية.

وسجل حجم محفظة التعاون التنموى الجارية بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى نحو 6.5 مليار دولار فى العديد من القطاعات التنموية، ليمثل أكبر شركاء التنمية فى مجال القروض بنسبة 30% تليه الصناديق العربية بنسبة 17%؛ حيث تعد المملكة العربية السعودية أكبر شركاء التنمية فى مجال المنح بنسبة 51%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 17%، ثم الاتحاد الأوروبى بنسبة 12%.

وعقدت مصر اتفاقيات بقيمة مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاستيراد السلع الأساسية كالبترول ومشتقاته، والقمح وغيرها من السلع التموينية.

المساواة بين الجنسين والتحول الأخضر

شهد قطاع الطاقة المتجددة إصلاحات غير مسبوقة، مما دفع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير 4 مليارات دولار لتمويل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذى يعد أحد أكبر المحطات فى العالم، بمشاركة مؤسسات مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

وفى ضوء استعداد مصر لاستضافة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول المناخ COP27، عززت الحكومة مباحثاتها مع شركاء التنمية لتعزيز جهود التمويل المختلط والتمويلات المبتكرة التى تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص فى تمويل المشروعات الصديقة للبيئة التى تعزز التحول الأخضر.

ويبلغ حجم محفظة التعاون الدولى مع المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية 11 مليار دولار، وتتفق تلك المخصصات مع رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى 13 مشروعًا بقيمة 78 مليون دولار لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، بينما تضم المحفظة الجارية 8 مشروعات بقيمة 33 مليون دولار فى إطار الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، ويبرز هدف تمكين المرأة كهدف فرعى فى نحو 99 مشروعًا ضمن المحفظة الجارية للوزارة بقيمة 6.7 مليار دولار.

تعزيز دور القطاع الخاص وتمكين الشباب

حصل القطاع الخاص على تمويلات بنحو 4.7 مليار دولار خلال عامى 2020 و2021 فقط من مؤسسات التمويل الدولية فى شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات فى الشركات، فضلا عن إصدار السندات الخضراء، وكذلك تمويلات لتنفيذ مشروعات تنموية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أن التمويلات التنموية التى حصل عليها القطاع الخاص ظهر مردودها فى العديد من المشروعات التنموية الإيجابية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، من بينها تنفيذ الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع محطة معالجة مياه بحر البقر والجبل الأصفر، ومشروعات الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات تعزز جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلا عن مشروعات الأمن الغذائى ومن بينها مشروعات صوامع تخزين القمح التى تم تنفيذ جزء منها بتمويلات تنموية فضلا عن الاستعانة بالدعم الفنى والتكنولوجيا من شركاء التنمية.

على صعيد آخر، تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى 67 مشروعًا ذى صلة بالشباب بقيمة 3.9 مليار دولار، فى قطاعات التحول الرقمى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم وبناء القدرات وريادة الأعمال والحماية الاجتماعية والبحث العلمى.