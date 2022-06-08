معلومات عن القمر الصناعى المصرى الجديد نايل سات 301 (فيديو)

وفى تقرير مصور عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، فإن القمر الصناع المصرى الجديد تم تصنيعه من قبل شركة فرنسية "تاليس"، وتم نقله لقاعدة الإطلاق فى ولاية فلوريدا الأمريكية، لتتولى شركة "سبيس إكس" العالمية عملية إطلاقه.
واستغرقت عملية تصنيع القمر الصناعى المصرى الجديد نايل سات 301 عامين ونصف، ويبلغ عمره الافتراضى حوالى 15 عاما، ويزن أكثر من 4 أطنان، ويضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية فى القمر الحالى 201.
ويتوسع القمر فى تغطية الدول الإفريقية فى جنوب القارة ودول حوض النيل، وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع القارة الإفريقية، وتشمل إمكاناته تقديم خدمات الإنترنت عريضة النطاق.
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