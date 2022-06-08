قومى المرأة يهنئ الفائزات بجوائز الدولة فى الفنون والآداب

جدة - نرمين السيد - هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه جميع السيدات الفائزات بجوائز الدولة التقديرية فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لعام 2022/2021، والتى أعلنتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيسة المجلس الأعلى للثقافة أمس.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، فى بيان أصدرته اليوم، عن بالغ سعادتها وفخرها بنجاح السيدات فى الحصول على هذا العدد من الجوائز المهمة، مؤكدة أنه إنجاز متميز يعكس قدرات المرأة المصرية المتميزة فى جميع المجالات، وقدرتها على المنافسة والنجاح والوصول لأعلى الدرجات العلمية والعملية، معربة عن خالص أمنياتها بدوام التوفيق والنجاح لسيدات مصر العظيمات.

كما أعربت عن فخرها بفوز اسم الراحلة العظيمة القاضية الجليلة تهانى الجبالى بجائزة التفوق للعلوم الاجتماعية، وقالت "وفازت المستشارة العظيمة تهانى الجبالى بجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الاجتماعية، تكريم لاسم عظيم يكتب فى تاريخ مصر بكل تقدير واحترام، أول قاضية فى مصر..تحية لروحها العطرة".

تجدر الإشارة إلى أن السيدات اللاتى فزن بجوائز الدولة التقديرية والنيل والتفوق والتشجيعية لعام 2021/2022،هن الدكتورة ريم بسيونى التى فازت بجائزة التفوق للآداب، بينما فازت بجائزة التفوق للعلوم الاجتماعية كل من اسم المستشارة تهانى محمد السيد حسب الله الجبالى، والدكتورة إيمان محمد عبد المنعم عامر،

وفازت بجوائز الدولة التقديرية فى مجال الفنون الدكتورة سهير ذكى حواس.

وحول نتائج جوائز الدولة التشجيعية فى مجال الفنون، فازت الدكتورة لولا محمد عادل جابر سالم ياقوت، فى مشروعات الحفاظ المعمارى والعمرانى – المبانى والنطاقات ذات القيمة: «عن العمل الفائز «ترميم وتدعيم الإنشاء الداخلى الخاص بتماثيل الأطفال الملائكة بمبنى قنصلية فرنسا العامة بالإسكندرية»، وفازت فى مجال النحت فى الخامات الصلبة: «الفنانة يوستينا شحاتة فهمى شحاتة عازر» عن العمل الفائز: عن نحت «تمثال برونز 55 × 65 × 45 سم»، وفى مجال التصوير (Painting): فازت الفنانة رانيا محمود أبوالعزم دياب» عن العمل الفائز: لوحة تتكون من «جزءين مساحة كل منهما (متر× متر) بألوان الزيت والأكريليك من معرض محمود أبوالعزم وأسرته الفنية).

وفى مجال رسم كتاب لطفل ما قبل المدرسة: فازت «الفنانة سالى سمير أحمد السيد حمادة» عن العمل الفائز: رسوم لكتاب بعنوان «أشكال تملأ بيتي»، وفى مجال الموال الشعبى – (جمع وتوثيق): «فازت الأستاذة حنين طارق عبدالله فرج الله» عن العمل الفائز: كتاب بعنوان «الموال المصرى تنويعات أدبية».

وفى مجال الآداب، فازت فى مجال الدراسات الأدبية واللغوية: الدكتورة نهلة صلاح منصور أحمد«عن العمل الفائز: كتاب «الرهان الصهيونى وتحطيم الأساطير».

وفى مجال الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجى، فازت «الدكتورة هبة جمال الدين محمد العزب» عن العمل الفائز: كتاب بعنوان «الدبلوماسية الروحية والمشترك الإبراهيمى..المخطط الاستعمارى للقرن الجديد»، وفى مجال التربية وعلم النفس: فازت الدكتورة رشا عادل عبدالعزيز إبراهيم عن العمل الفائز: بحث بعنوان: فعالية برنامج إرشادى معرفى سلوكى فى استخدام استراتيجيات مواجهة التنمر الإلكترونى لدى طلاب المرحلة الثانوية.