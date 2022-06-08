انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على ترتيب الدوري السعودي موسم 2022 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - تشتعل المنافسة خلال الفترة الأخيرة فى الدوري السعودي للمحترفين، بين اتحا جدة ونظيرة نادي الهلال، حيث يأمل كلا منهما فى الحفاظ علي صدارة ترتيب الدوري المحلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري السعودي

الاتحاد 61 نقطة

الهلال 61 نقطة

النصر 55 نقطة

الشباب 53 نقطة

ضمك 43 نقطة

الفتح 35 نقطة

ألفيحاء 34 نقطة

الطائي 34 نقطة

أبها 34 نقطة

التعاون 32 نقطة

الأهلي 31 نقطة

الاتفاق 31 نقطة

الفيصلي 30 نقطة

الرائد 30 نقطة

الباطن 29 نقطة

الحزم 17 نقطة.

انتهت مباراة التعاون أمام أبها بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.وشهدت المباراة تألق لافت لمصطفى فتحي، الذي واصل الأداء الجيد الذي يقدمه منذ انضمامه للفريق لسعودي من الزمالك في إنتقالات يناير.

ونجح مصطفى فتحي في تسجيل هدف التعاون الوحيد في اللقاء بالدقيقة 17، بتصويبة من فوق المدافعين بعد الخروج الخطأ من حارس أبها.

ثم تعادل أبها في الدقيقة 44 من ركلة جزاء سجلها الدولي التونسي سعد بقير، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين الذان حاولوا عدة محاولات للفوز بالمواجهة.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد التعاون للنقطة رقم 26 في المركز الثالث عشر، بينما أصبح يمتلك أبها 32 من النقاط بالمركز السادس.

طفى فتحي في الدوري السعودي في 6 أهداف خلال 7 مباريات، حيث سجل 5 وصنع هدف، في إنطلاقه مميزه للاعب الزمالك السابق.

حقق الهلال الفوز على نظير النصر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحريمين الشريفين.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين وكان كل فريق منهما يريد الانتصار، وتحقيق الفوز ليتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، حتى حسم الهلال في الأخير التأهل لصالحه.

وأفتتح تاليسكا الأهداف للتعاون في الدقيقة 17، ثم تعادل الهلال عن طريق أوديون إيجالو في الدقيقة 62، وحسم سالم الدوسري الفوز للهلال وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.