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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702860/6-ملايين-جنيه-ضبط-مستريح-الأقمشة-بالغربية

أسقطت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، صاحب مصنع مفروشات، بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية، لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بتلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال إستيراد الأقمشة والمفروشات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها معهم.

التحريات

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم حصل من المواطنين على مبالغ وصلت على 6 ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذلك الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، وأستولى على كامل المبلغ لنفسه وهروبه.

استهداف المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال.

ضبط عنصر إجرامى بحوزته سلاح نارى بأسوان

أحد العناصرالإجرامية بأسوان تم ضبطه من قبل قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، ومطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا مخدرات وسلاح وتبديد وضرب والمقضي في أحدهم بالسجن المؤبد.

دوت الخليج

وخلال ضبط المتهم من قبل قوات الأمن عثر بحوزته على بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، وأقر بالأحكام الصادرة ضده وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

عاطل يتخلص من صديقه في بني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف لغز مقتل شخص، بمركز بني سويف في محافظة بني سويف، وتبين أن وراء قتله صديقه العاطل.

وكشفت التحريات التي قام بها رجال البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، المجني عليه قام بإقراض المتهم مبلغ مالي، وفورمطالبته به قام بالتخطيط للتخلص منه وقتله وقام باستدراجه وتعدى عليه بالضرب حتى أغشي عليه وألقاه في مياه نهر النيل واستولى على هاتفه ومبلغ مالي بحوزته.

هاتف الضحية

وأضافت التحريات بان المتهم تخلص من هاتف المجني عليه بإلقائه بأحد المصارف المائية بدائرة مركز شرطة بني سويف، وقام بإرشاد رجال المباحث عن مكان جثة المجني عليه والمبلغ المستولى عليه.

بداية الواقعة

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من أحد الأشخاص بغياب شقيقهعن مسكنهما، وتوصلت جهود البحث إلى أن المـُبلغ بغيابه كان رفقة شخص عاطل مسجل جنائي- مقيم بدائرة المركز بإستدعاء الأخير ومناقشته قرر أن الـمُبلغ بغيابه كان يطالبه برد مبلغ مالى سبق وأن إقترضه منه فعقد العزم على التخلص منه، حتى اعترف بارتكاب الواقعة على النحو السابق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.