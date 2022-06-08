انت الان تتابع تفاصيل خبر هارب من مؤبد .. ضبط عنصر إجرامى بحوزته بندقية آلية بأسوان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702857/هارب-من-مؤبد--ضبط-عنصر-إجرامى-بحوزته-بندقية-آلية-بأسوان

أحد العناصرالإجرامية بأسوان تم ضبطه من قبل قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، ومطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا مخدرات وسلاح وتبديد وضرب والمقضي في أحدهم بالسجن المؤبد.

دوت الخليج

وخلال ضبط المتهم من قبل قوات الأمن عثر بحوزته على بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، وأقر بالأحكام الصادرة ضده وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

عاطل يتخلص من صديقه في بني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف لغز مقتل شخص، بمركز بني سويف في محافظة بني سويف، وتبين أن وراء قتله صديقه العاطل.

وكشفت التحريات التي قام بها رجال البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، المجني عليه قام بإقراض المتهم مبلغ مالي، وفورمطالبته به قام بالتخطيط للتخلص منه وقتله وقام باستدراجه وتعدى عليه بالضرب حتى أغشي عليه وألقاه في مياه نهر النيل واستولى على هاتفه ومبلغ مالي بحوزته.

هاتف الضحية

وأضافت التحريات بان المتهم تخلص من هاتف المجني عليه بإلقائه بأحد المصارف المائية بدائرة مركز شرطة بني سويف، وقام بإرشاد رجال المباحث عن مكان جثة المجني عليه والمبلغ المستولى عليه.

بداية الواقعة

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من أحد الأشخاص بغياب شقيقهعن مسكنهما، وتوصلت جهود البحث إلى أن المـُبلغ بغيابه كان رفقة شخص عاطل مسجل جنائي- مقيم بدائرة المركز بإستدعاء الأخير ومناقشته قرر أن الـمُبلغ بغيابه كان يطالبه برد مبلغ مالى سبق وأن إقترضه منه فعقد العزم على التخلص منه، حتى اعترف بارتكاب الواقعة على النحو السابق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو التعدي على مواطن

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بقيام بعض الأشخاص بالتعدي على مواطن وقص شعره بسكين.

فحص الفيديو

وبفحص الفيديو أمكن تحديد مكان تصوير الفيديو والقائمين عليه وتبين أنه بمنطقة عين شمس، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف الملابسات وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة عين شمس وهم موظف بشركة 29 سنة ومقيم بمنطقة عين شمس "مجني عليه"، و4 أشخاص أخري، وأحدهم ذو سوابق جنائية تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء بسبب خلاف بين الطرف الاول والمتهمين المضبوطين بسبب خلاف على أولوية الشراء من محل سوبر ماركت.

وحين تدخل المجني عليه لفض المشاجرة بين الطرفين قام أحد المتهمين بالطرف الثانى بالتعدى عليه و قص شعره بسكين تم ضبطها جارى اتخاذ الاجراءات القانونية.