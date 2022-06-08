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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702855/الملك-سلمان-للإغاثة-يوقع-اتفاقية-مشتركة-لتعزيز-خدمات-الرعاية-الصحية-للاجئين-السوريين

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية مشتركة مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة ببنين بمحافظة عكار في الجمهورية اللبنانية، يستفيد منها 15.000 فرد.

دوت الخليج

تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني وتقديم الأدوية المجانية للاجئين السوريين في منطقة عكار وريفها والمواطنين اللبنانيين بالمجان وفق معايير صحيحة وتجويدها، وتطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات، ودعم برامج وطنية موجودة مثل السل والـ HIVSTI المتعلقة بالأمراض المعدية وسرعة رصدها وإحالتها لجهة الاختصاص، والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية، والتوعية والتثقيف الصحي والتغذوي، وتعزيز النظافة الشخصية والعامة والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والسارية.

تقديم الدعم النفسي للأطفال أصحاب الإعاقة الحركية والحسية

وأضاف المعلم أن الاتفاقية ستسهم أيضًا في تعزيز أساليب التغذية الصحية وقياس وزن وطول الأطفال، والتعامل مع حالات القزامة والحالات التي تحتاج لدعم تغذوية، وتقديم الدعم النفسي للأطفال أصحاب الإعاقة الحركية والحسية خاصة ومساعدتهم في الوصول إلى المراكز المتخصصة للحصول على الاحتياجات الطبية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة المستمر لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للاجئين السوريين والشعب اللبناني الشقيق، وتقديم العلاج المناسب للمرضى والمصابين في مختلف المناطق والمحافظات. 8 يونيو 2022م

رعاية ضحايا الحروب والكوارث

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية مشتركة مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة ببنين بمحافظة عكار في الجمهورية اللبنانية، يستفيد منها 15.000 فرد.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني وتقديم الأدوية المجانية للاجئين السوريين في منطقة عكار وريفها والمواطنين اللبنانيين بالمجان وفق معايير صحيحة وتجويدها، وتطوير النظام

تعزيز النظافة الشخصية والعامة والحد من انتشار الأمراض الوبائية

الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات، ودعم برامج وطنية موجودة مثل السل والـ HIVSTI المتعلقة بالأمراض المعدية وسرعة رصدها وإحالتها لجهة الاختصاص، والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية، والتوعية والتثقيف الصحي والتغذوي، وتعزيز النظافة الشخصية والعامة والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والسارية.

وأضاف المعلم أن الاتفاقية ستسهم أيضًا في تعزيز أساليب التغذية الصحية وقياس وزن وطول الأطفال، والتعامل مع حالات القزامة والحالات التي تحتاج لدعم تغذوية، وتقديم الدعم النفسي للأطفال أصحاب الإعاقة الحركية والحسية خاصة ومساعدتهم في الوصول إلى المراكز المتخصصة للحصول على الاحتياجات الطبية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة المستمر لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للاجئين السوريين والشعب اللبناني الشقيق، وتقديم العلاج المناسب للمرضى والمصابين في مختلف المناطق والمحافظات.