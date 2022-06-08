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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهات قوية في المرحلة المقبلة، ولك في بطولات مختلفة سواء في الدوري أو كأس مصر في نسخته القديمة والحديثة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ويواجه النادي الأهلي، فريق إيسترن كامباني، في مباراة مؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو الجاري.

وخاض المارد الأحمر، ودية عصر أمس الثلاثاء، أمام فريق الدفاع الدفاع الجوي وانتهت بتفوق المارد الأحمر بخماسية نظيفة مقابل لاشئ، وغاب موسيماني عن هه المباراة بسبب انشغاله بحضور دورة تدريبية تابعة للفيفا في المغرب.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس مصر

أما بالنسبة لمباراة الأهلي في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، فالفريق يستعد أيضاً لخوض مواجهة أمام فريق المصري بالسلوم، يوم 12 يونيو الجاري، وذلك في غياب لاعبيه الدوليين المنشغلين بالتحضير لمباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية رفقة المنتخب الوطني.

مباريات الأهلي المتبقية في شهر يونيو

باقي مباريات الفريق في شهر يونيو ستكون أمام نادي الزمالك يوم 19، في لقاء مرتقب من جانب الجماهير المصرية.

يوم 22 من نفس الشهر، سيتواجه الأهلي أمام فريق غزل المحلة في بطولة الدوري، ثم يليه لقاء في بطولة كأس مصر أمام فريق بيراميدز من النسخة الماضية، وسيُقام يوم 26 من الشهر الجاري، وختاماً سيتواجه المارد الأحمر مع فربق سموحة في مباراة بالدوري المصري يوم 29 يوينو الجاري.

موقف الأهلي في الدوري

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعهما من إجمالي لعب 16 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات، وخسر في مواجهة وحيدة كانت أمام المصري البورسعيدي.