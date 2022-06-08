لـ بحث آلية نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية..مفاوضات مكثفة بين روسيا وتركيا فى أنقرة

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702851/لـ-بحث-آلية-نقل-الحبوب-من-الموانئ-الأوكرانيةمفاوضات-مكثفة-بين-روسيا-وتركيا-فى-أنقرة

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، أن المباحاثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو ستكون مطولة وبشكل مكثف يوم الاربعاء فى أنقرة.

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وقالت ماريا زاخاروفا فى تصريحات لها أن:" الوفد الروسي الذي ذهب إلى تركيا سيقوم بإجراء مفاوضات مطولة ومكثفة مع الجانب التركي ".

مفاوضات روسية أوكرانية من أجل نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية:

ويذكر انه فى وقت سابق كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أعلن فى وقت سابق أن اسطنبول ستقوم خلال الأيام المقبلة بأستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين الجانب الروسي والأوكراني وذلك بمشاركة الأمم المتحدة وذلك من أجل بحث آلية نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

مشاركة أوكرانية روسية أممية لتصدير القمح للعالم

وفى تصريح لجاويش أوغلو فى أحدي الجامعات التركية قال:" نعمل مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة من أجل تصدير القمح الأوكراني إلى دول العالم عبر ممر أمن وذلك من خلال العمل على ازالة الألغام المزروعة فى البحر، موضحا أن سيتم مناقشة هذا من خلال أجتماع تقني فى أسطنبول وذلك خلال الأيام القادمة، لافتا إلى انه سيتم أنشاء مركز فى أسطنبول للمراقبة ذلك.

ويذكر أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا بدأت منذ 24 فبراير، واعلنت روسيا أن الهدف من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا هو منع أوكرانيا من الأنضمام إلى حلف الناتو وتحييد القوميين المتطرفين الأوكرانيين التي تصفهم روسيا بالنازيين إلى جانب منع توسع حلف الناتو على الحدود الروسية ومنذ العملية العسكرية الروسية فى اوكرانيا تم عقد عدد من المفاوضات مع كل من الجانب الروسي والأوكراني من أجل وقف القتال بين المعسكرين، كما فرضت الدول الأوربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من العقوبات ضد روسيا أستهدفت مختلف القطاعات الروسية منها القطاع المصرفي والنفطى والأعلامي إلى جانب استهداف عدد من الشخصيات الروسية وذلك من أجل الضغط على روسيا من أجل انهاء العملية الروسية فى أوكرانيا وأعلان السلام.