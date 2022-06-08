انت الان تتابع تفاصيل خبر البنك العربي الأفريقي يفتح باب التدريب للطلاب.. لينك مباشر للتقديم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702846/البنك-العربي-الأفريقي-يفتح-باب-التدريب-للطلاب-لينك-مباشر-للتقديم

أعلن البنك العربي الأفريقي عن فتح باب التقديم لتدريب الطلاب، ضمن تدريب البنك العربي الأفريقي الصيفي والاستفادة من الكوادر البشرية وتأهيل الشباب، ويوضح دوت الخليج تفاصيل التقديم في تدريب البنك العربي الإفريقي.

البنك العربي الأفريقي

نشر البنك العربي الأفريقي دعوة لفتح باب التقديم عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قائلاً: "هل تبحث عن فرصة تدريب حيث يمكنك اكتساب خبرة عملية قيمة واختبار الخيارات الوظيفية الممكنة". وأضاف: "نحن نبحث عن طلاب مبتكرين في السنة الأولى إلى الثالثة من الجامعة للانضمام إلى برنامج التدريب الداخلي لدينا خلال يونيو أو يوليوأو أغسطس في الأقسام الرئيسية".

التقديم في تدريب البنك العربي الأفريقي

يمكن التقديم في تدريب البنك العربي الأفريقي من هنـــــــــــــــــــــــــا

ويواصل دوت الخليج متابعة كافة تفاصيل الخدمات التى يقدمها البنك العربي الأفريقي سواء الخدمات المصرفية البنكية، أوالتدريب الصيفي للطلاب في كليات التجارة وغيرها من التخصصات المختلفة ضمن اندماج الشباب في ظروف العمل ومحيطه.