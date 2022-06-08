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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702844/موسيماني-يتمرد-على-الأهلي-بسبب-عرض-العين-الإماراتي-تفاصيل

أكدت مصادر لتحيا مصر أن نادي العين الإماراتي ، بدأ في اتخاذ خطوة جديدة ذات طابع رسمي من أجل التعاقد مع موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، خلال الفترة المُقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أن الساعات القليلة الماضية حدثت خلالها مفاوضات رسمية بين العين الإماراتي موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ، رغم أن هناك ناقش محمود الخطيب، رئيس النادي، المدير الفني للفريق ، في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، و حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح و زكريا ناصف.

نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي

الجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي الفوز أمام إنبي ، في الوقت بدل الضائع، وذلك عن طريق علي معلول، في الدقيقة الرابعة والسابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للأهلي.

وأحرز هدف إنبي مصطفى شلبي عن طريق ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 76، سجلها لاعب الفريق البترولي بكل نجاح لعد أن مرت الكرة من أعلى الحائط البشري للأهلي، لتسكن على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

وشهد الشوط الأهلي سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات الأمور، إلا أن الأهلي أهدر عدد من الفرص المحققة، ومنها الكرة التي أهدرها صلاح محسن بعد شبه انفراده بمرمى إنبي في الدقيقة 38.

وتعتبر هذه المباراة هي الخامسة للأهلي على التوالي يفشل فيها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بالدوري العام، حيث هُزم من المصري وتعادل مع كلا من: طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

تشكيل الأهلي

جاء تشكيل الأهلي الذي دخل به اللقاء كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم فؤاد، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: أحمد نبيل "كوكا"، محمد مجدي "أفشة".

وسط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

وفي الهجوم: محمد شريف.

وجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: علي لطفي، محمود متولي، محمود وحيد، محمد فخري، محمد خليفة، زياد طارق، بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، حسام حسن.