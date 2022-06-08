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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702840/مقتل-17-شخص-وإصابة-العشرات-آثر-حادث قطار-بإيران

أعلن التلفزيون الرسمي الايراني مصرع 17 شخص واصابة 50 أخرين اثر خروج قطار ركاب عن مساره جزئيا فى شرق ايران، وكشفت التقارير أن عدد الضحايا يمكن أن يشهد تزايد حيث يقل القطار 350 راكبا

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ووفق ما نشر فى الأعلام الايراني فخرجت 4 عربات من القطار المكون من 7 عربات عن مسارها بالقرب من مدينة طبس الصحراوية .

وصول فرق الأنقاذ إلى مكان الحادث

ووصلت فرق الانقاذ على متن سيارات الأسعاف والمروحيات إلى منطقة الحادث، وأعلن مصدر مسؤول أن 16 شخص على الأقل قد تعرضوا لأصابات خطيرة وتم نقل بعض هؤلاء الى المستشفيات المحلية.

ويذكر أن الحادث وقع على بعد 50 كيلو متر خارج طبس على خط السكك الحديد الذي يربط بين مدينة طبس ومدينة يزد التي تقع وسط البلاد، وتقع طبس على بعد 550 كيلو متر جنوب شرق البلاد.

الحفار يتسبب فى حادث القطار

وفى سياق متصل كشفت تقارير أولية ان سبب الحادث نتيجة اصطدام قطار بحفار بالقرب من قضبان السكك الحديد ولفتت التقارير انه لم يتم حتي الآن توضيح سبب اقتراب الحفار من مسار القطار.

ومن ناحية آخري ذكر أحد المسؤوليين الى أن الحفار ربما كان مشارك فى أحد مشروع إصلاحات.

ويذكر أن أسوأ كارثة قطارات فى ايران كانت فى عام 2004 وذلك حينما اصطدم قطار محمل ببنزين والأسمدة والكبريت والقطن بالقرب من مدينة نيشابور التاريخية والتي أسفر عن مقتل حوالى 320 شخص واصابة 460 أخرين كما الحق اضرار بخمس قري.

وتحدث فى ايران نحو 17 ألف حالة وفاة سنويا على الطرق السريعة ويذكر أنها واحدة من أسوأ سجلات السلامة المرورية فى العالم.