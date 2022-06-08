فريق عمل برنامج الارشاد الاسري والتنشئة المتوازنه يلتقي بمحافظ الغربية على هامش...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:22 صباحاً - فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي ضوء الحملة التوعوية التى ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ضمن برنامج الارشاد الاسري والتنشئة المتوازنه بمحافظة كفر الشيخ التقى فريق عمل برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بالمحافظة باللواء جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ في مبنى المحافظة في حضور كل من الدكتور اماني محمد شاكر مقررة فرع المجلس بالمحافظة ، والدكتورة اسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية .

وقد رحب اللواء جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ بفريق عمل برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بالمحافظة ، وتوجه بالشكر لهم على الجهود التي يقومون بها لرفع الوعي بين الأفراد بمختلف القضايا والسعى نحو النهوض بالمرأة وتمكينها ،معربا عن تقديره لهذا التعاون القائم بين المجلس والازهر الذي يصب في خدمة افراد المجتمع ، ودعى الى ضروره استمرايه هذه الحملات مما ينعكس بالايجاب ورفع الوعي لدي ابناء المحافظة.

وقد أوضحت الدكتور أماني محمد شاكر مقررة فرع المجلس بكفر الشيخ أهداف الحملة مشيدة بفريق العمل والأنشطه المنفذه علي ارض المحافظه والتي يلمسها الشارع في خدمه قضايا المرأة .

وأوضح الدكتور أسامة الحديدي أهمية الحملة ودورها في دعم جهود الدول نحو الارتقاء بحياة المواطنين والمواطنات ، والتى ستتحقق برفع الوعى لديهم بمختلف القضايا سواء الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية .