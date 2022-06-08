الأنباء الكويتية: مصر تقود الجهود الدولية من أجل التصدى لظاهرة التغير المناخى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء، تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وتسليطه الضوء على جهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقا لأهداف التنمية المستدامة.

وتحت عنوان "مصر تقود الجهود الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي" أوضحت الصحيفة أن التقرير تضمن الترتيبات المحلية والدولية لإعداد جبهة موحدة لمكافحة التغير المناخي، حيث أطلقت مصر في مايو 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 للتصدي بفعالية لتداعيات تغير المناخ.

وأضافت الصحيفة أن التقرير أوضح أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والآثار السلبية المرتبطة به، فضلا تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية بالإضافة إلى تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، إلى جانب تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.

ونوهت الصحيفة إلى أن مصر ستستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ للمرة الأولى في دورته القادمة COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، بعد أن تم إعلان اختيارها لاستضافة هذه الدورة خلال مؤتمر جلاسكو عام 2021.