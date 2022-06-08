جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الأربعاء اجتماعاً مع رؤساء المجموعات الجغرافية والسياسية فى مفاوضات تغير المناخ.





يأتى اللقاء على هامش اجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمنعقدة حاليا بمدينة بون الألمانية. ويواصل وزير الخارجية لقاءاته المكثفة فى مدينة بون حيث اجتمع فى وقت سابق اليوم مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ وكذلك مع مجموعة الـ 77 والصين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يجتمع مع رؤساء المجموعات فى مفاوضات تغير المناخ (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.