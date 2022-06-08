%36 من سكان العالم يعانون ندرة المياه.. ماذا سيحدث عام 2050؟

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة مصر خلال الجلسة العامة بعنوان "تحفيز العمل والشراكة فى مجال المياه على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية"، والتى ألقاها وزير الموارد المائية والرى خلال "مؤتمر دوشانبى للمياه" والمنعقد بطاجيكستان، والذى يشارك فيه ممثلا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمى، من خلال اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة، إذ تشترك 153 دولة حول العالم فى 263 من أحواض الأنهار والبحيرات الدولية المشتركة.

وأعرب الدكتور عبدالعاطى عن تقديره لدولتى هولندا وطاجيكستان "منسقى المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه"، وكذلك عن تقديره لقيادات منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.. متمنيًا النجاح لهذا المؤتمر فى تعزيز التعاون بين الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة 2023، والذى تتطلع له شعوب العالم للاطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم.. مضيفًا "إننا ننظر للمستقبل الذى نضمن فيه الوفاء بالاحتياجات المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف السادس والأهداف المتعلقة بالمياه وندرتها".

وأوضح وزير الرى أن مصر بذلت مجهودات كبيرة على المستوى الأممى للتعامل مع التحديات المائية، حيث انضمت منذ عام للمجموعة الأساسية المكونة من 17 دولة لإصدار "البيان العابر للأقاليم حول المياه" والمزمع تقديمه لـ "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" والمقرر عقده فى مارس 2023، وقد كان للبيان أثر كبير، حيث انضمت له 168 دولة، فضلا عن 11 منظمة دولية لعرض رؤيتها وأولوياتها فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وقال عبدالعاطى إنه ضمن خارطة الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة وبمشاركة رسمية إقليمية ودولية واسعة تشمل القارة الإفريقية والمنطقة الشرق أوسطية، وكذا بمشاركة الخبراء والباحثين ومنظمات المجتمع المدنى، فقد عقد يوم رفيع المستوى أثناء أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021 لبناء توافق فى الرؤى بشأن أولوية البلدان التى تعانى من ندرة المياه، حيث انتهت المناقشات لعدد من المحاور الرئيسية التى تركزت حول "دعم البلدان التى تعانى من ندرة المياه وإمكانية الوصول إليها من خلال تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمياه، والتعاون فى مجال المياه والمناخ خاصة فى الأحواض المائية الدولية، ووضع آليات لتنظم التمويل والصيانة المستدامة فى المشروعات المتعلقة بالمياه، وتوفير أدوات ابتكارية للإدارة المستدامة للمياه من خلال نقل التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات، والتعاون العابر للحدود استنادا لقواعد القانون الدولى".

وتوجه الوزير بالدعوة لجميع الحضور للمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه لإثراء فعالياته وإضافة أفكار جديدة وحلول فعالة لمناقشتها وعرضها خلال مؤتمر الأمم المتحدة، حيث يجب أن يعمل الجميع من الآن وحتى موعد مؤتمر الأمم المتحدة فى مارس القادم على دعم الأجندة العالمية للمياه وتعزيز المناقشات والخروج برؤية واضحة لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه.

كما أشار إلى أنه ضمن مساعى مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخى، فإنه جارى العمل على تضمين برنامج رئاسة المؤتمر يوم للمياه، كما تعكف الدولة على صياغة مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، فضلا عن تنظيم جناح للمياه بالتعاون مع أكثر من 30 منظمة دولية.

وقد استعرض عبدالعاطى حجم التحديات التى تواجهها مصر فى مجال المياه باعتبارها من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 97% على نهر النيل الذى يأتى من خارج حدودها، كما أن 95% من مساحة مصر عبارة عن صحراء، ولا يزيد نصيب الفرد من الغطاء الأخضر عن 400 متر مربع (أقل من 0.10 فدان)، ويصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر لضعف الموارد المائية المتاحة، وأن الدولة تبذل مجهودات ضخمة لتحديث المنظومة المائية وتعظيم الاستفادة من مواردها المائية.

وأضاف أنه فى إطار العمل على مواجهة التحديات التى تواجه قطاع المياه، فقد وضعت الدولة المصرية الخطة القومية للموارد المائية 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، وتأهيل المساقى، والتحول لنظم الرى الحديث، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بحيث يبلغ إجمالى المياه المعاد استخدامها 45% من إجمالى الموارد المائية المتجددة بعد إنهاء محطة الحمام وهى أعلى نسبة لإعادة استخدام المياه فى العالم، ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فقد تم تنفيذ 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات ويجرى العمل فى 50 كيلومترا أخرى.