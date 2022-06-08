إعلان نتيجة امتحانات تحديد المُستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (الرابط)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارتا التعليم العالى والهجرة، نتيجة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا (الدفعة الثانية) الذين قاموا بأداء امتحانات تحديد المستوى يومى 24 و25 مايو الماضى، فى تخصصات (الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والهندسة) للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.





فى إطار التنسيق المُستمر بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية وإيجاد حلول لمُساعدة الراغبين منهم فى التحويل لاستكمال دراستهم فى الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها دولة أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزى لتحديد المستوى الدراسى الذى يلتحق به الطلاب فى (تخصصات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).

وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه فيما يتعلق بالطلاب الناجحين فى امتحانات تحديد المستوى، عليهم التوجه إلى الجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات تحويلهم.

ومن جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية منذ بدء الأزمة، وإطلاق غرفة عمليات لمُتابعة موقف أبناء الجالية المصرية فى أوكرانيا، بالإضافة إلى التنسيق لعودة الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية ومنحهم الفرصة لاستكمال دراستهم فى مصر.

وأشارت إلى أن مصر حريصة على الحفاظ على حقوق ومصالح أبنائها فى كل مكان، وذلك فى ظل "الجمهورية الجديدة"، من خلال استغلال قُدراتنا والاستثمار فى عقولنا البشرية، بجانب تسليط الضوء على ما تمتاز به جامعاتنا من إمكانيات بشرية ومادية كبيرة وبنية تحتية وتكنولوجية مُتميزة.

وثمنت وزيرة الهجرة، ما بذلته وزارة التعليم العالى من جهود وتنسيق مستمر لاستقبال أبنائنا الطلاب العائدين، وإتاحة الفرص لهم، مؤكدة أن مصر لا تتخلى عن أبنائها فى المواقف الصعبة، وأن الحكومة المصرية تعمل بتناغم ليكون حق المواطن هو الهدف الأسمى، بجانب تعزيز جهود إدماج المصريين بالخارج فى التنمية المُستدامة 2030.

وعلى الطلاب مراجعة نتائج امتحان تحديد المستوى على الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على موقع "فيس بوك" من خلال الرابط التالى من هنا