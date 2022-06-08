أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من قضاة وقاضيات مجلس الدولة

جدة - نرمين السيد - استقبلت أكاديمية الشرطة، وفداً من قضاة وقاضيات مجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة، وكان فى استقبال الزيارة مساعد وزير الداخلية – رئيس أكاديمية الشرطة، الذى رحّب بالضيوف ونقل تحيات وزير الداخلية لأعضاء المجلس الموقر.







فى إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية تحقيقا لمفاهيم التكامل لإنجاز أهداف منظومة العمل الوطنى وإنفاذاً لثوابته. وبدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة أكاديمية الشرطة المختلفة، واستعراض آليات اختيار الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة، وكذا نُظم التقييم ومعايير شغل الوظائف بالوزارة. أعقب ذلك جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية أبرزها مركز بحوث الشرطة ومقر كلية الدراسات العليا ثم المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بكلية التدريب والتنمية ودوره فى إعداد الضباط المصريين والوافدين من الدول الصديقة والشقيقة للعمل فى إطار مأموريات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. كما شملت الزيارة تفقد ميادين التدريب القتالى المختلفة وزيارة ميادين التدريب الفنى الأمنى على أعمال التخصص الوظيفى ومشاهدة عروض رياضية متنوعة بميدان التحدى والقوة البدنية، وكذا مشاهدة عروض الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. وفى ختام الزيارة أثنى قضاة وقاضيات مجلس الدولة على ما شاهدوه من قدرات وإمكانات متميزة فى كيانات الأكاديمية المختلفة، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير على ما لمسوه من حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة فى هذا الكيان الرائد والعريق.

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