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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702838/رئاسة-شؤون-الحرمين-تنفذ-برامج-للقيادات-النسائية

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الإدارية والتطويرية النسائية عن بعد، برنامج "مهارات التفكير الشامل للقائد" وبرنامج "إعداد القائدات في ضوء رؤية المملكة 2030م" ضمن سلسلة البرامج التخصصية.

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إعداد القائدات في ضوء رؤية المملكة 2030

وأوضحت وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أن هذه البرامج تهدف إلى إعداد وتطوير الكوادر النسائية القيادية، وتمكين القائدات من قيادة فرق العمل، وتعزيز ثقافة الأداء المتميز، وأن البرنامج يشتمل على عدد من المحاور المتنوعة في إعداد القادة يقدمها نخبة من المتخصصين تتضمن ثلاث حزم تدريبية منها برنامج "مهارات التفكير الشامل للقادة".

توفير كل الإرشادات التي تحتاجها القيادات العاملة بالحرمين الشريفين

وأفادت أن البرامج تضمنت عدداً من المحاور منها: التعرف على مفهوم العقلية الشاملة والتفكير الشامل، وتطبيق معايير التفكير الناقد، وتطبيق معايير التفكير التحليلي، ومعايير التفكير العاطفي، والتفكير الإبداعي، مضيفة أن البرامج تأتي لتوفير كل الإرشادات التي تحتاجها القيادات العاملة بالحرمين الشريفين، نحو تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.