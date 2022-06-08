بعد موافقة البرلمان..ضريبة 5% على واردات شركات الهيئة العربية للتصنيع

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702836/بعد-موافقة-البرلمانضريبة-5-على-واردات-شركات-الهيئة-العربية-للتصنيع

يهدف النظام الاقتصادي المصري، الى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.

دوت الخليج

قرار جمهوري بإصدار التعريفة الجمركية

حيث حددت المادة الـ 5 مش قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار التعريفة الجمركية، تحصيل 5 % ضريبة جمركية من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية ،

دوت الخليج

يعد موافقة البرلمان..ضريبة 5% على وردات شركات الهيئة العربية للتصنيع

ونصت المادة الـ 5 على” قضت بتحصيل ضريبة جمركية بواقع ( 5 % ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية”.

فلسفة اصدار التعريفة الجمركية

كما صدرت التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة ٢٠١٨ وتعديلاتها متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة ، واستكمالاً لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها ، وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية ( الجات