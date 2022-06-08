انت الان تتابع تفاصيل خبر أزمة أنس أسامة والزمالك.. الاتحاد يضرب الفارس الأبيض بثلاثية وموقف متناقض من اتحاد السلة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702835/أزمة-أنس-أسامة-والزمالك-الاتحاد-يضرب-الفارس-الأبيض-بثلاثية-وموقف-متناقض-من-اتحاد-السلة

بدأت أزمة أنس أسامة لاعب كرة السلة، بعدما أعلن نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن توقيع اللاعب لعقود تجديده مع النادي الأبيض، لمدة موسمين مقبلين، عبر فيديو نشره رئيس النادي على قناته الخاصة باليوتيوب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبعد إلاعلان الزمالك عن هذا الخبر عبر اليوتيوب، قام اللاعب من خلال حديثه لأحد المواقع الصحفية، بنفي هذه الأخبار وأكد على أن هذا الفيديو قديم، وحتى الآن لم يحسم أمره بعد سواء بالتجيد أو بالرحيل عن النادي.

ارتبط اسم أنس، بنادي الاتحاد السكندري، وأصبح هناك مؤشر قوي على وجود اللاعب في النادي السكندري، ولكن خرج علينا أحمد مرتضى منصور وهو المسئول عن ملف الألعاب الجماعية بالنادي، وأكد على أن اللاعب قام بتجديد تعاقده مع نادي الزمالك.

وفي نفس وقت انتشار أخبار تفيد بتجديد أنس للتعاقده مع نادي الزمالك، نشر نادي الاتحاد السكندري، مصمم تشويقي لكرة سلة، عبر صفحة النادي الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن ما تم الترويج له، خلال 48ساعة، وهو ما تم ربطه بأن زعيم الثغر سيتم إعلان أنس أسامة لاعباً في صفوف الفريق خلال المرحلة المقلة.

الأزمة المنتظرة، هي أن لا يحق للاعب التوقيع لناديين في نفس الموسم، وهو المتعارف عليه في عُرف أي لعبة، فاللاعب الذي يقوم بتوقيع عقود انتقاله لناديين في نفس الموسم، يتعرض للإيقاف من قِبل اتحاد اللعبة المنتمي لها هذا اللاعب، ولكن ما أشعل الأزمة هو تصريحات رئيس اتحاد السلة المصري مجدي أبو فريخة، والذي قال في تصريحات تيلفيزيونية له وبالتحديد لبرنامج "الماتش" الذي يُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه في حالة توقيع اللاعب لناديين لا يتعرض للإيقاف، وبعدها أعاد صياغة حديثه، وأكد على أن هذا الحديث متعلق باللاعبين الهواة وليس المحترفين.

وينتظر نادي الزمالك، الإعلان الرسمي من قِبل نادي الاتحاد عن توقيع أنس أسامة، على عقوه انتقاله فعليًا للنادي السكندري، ومن بعدها سيتخذ قراراته التصعيدية المتعلقة بهذا الموضوع.