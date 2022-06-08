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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702826/أخرهم-محمد-الشوربجي-تعرف-على-لاعبين-مجنسين

أنتشرت خلال السنوات الماضية مفهوم التجنيس" حيث أن الجميع يبحث عن الجميع يبحث عن عن الكمال، حيث بدأت جميع اللاعبي فى مختلف الالعاب الفردية البحث عن منح الجنسية لمواطنين غرباء عن الوطن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نادية كومينيتش

هي لاعبة الجمباز الرومانية التي في لعبة السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية ضد الاتحاد السوفييتي ومعسكره الشرقي.

فيما أنها أول لاعبة جمباز حققة النادية خمس ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية في الأولمبياد، وذهبيتان في بطولة العالم، وتسع ميداليات ذهبية في البطولات الأوروبية، تجعل منها أفضل من غيرت جنسيتها من أصحاب الخلفيات الرياضية.

معاذ صابر

فيما كانت قضية اللاعب هي صراع التجنيس الرياضي بين مصر وقطر، حيث قال الإعلام المصري إن محمد وهو طالب في مدرسة الموهوبين التابعة لوزارة الشباب والرياضة قد هرب إلى قطر من دون الحصول على الإذن المطلوب.

محمد الشوربجي

وأخرهم اللعب محمد الشوربجي الذي أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، تجنيس المصنف والثالث عالميا حاليا، ، للعب تحت علم إنجلترا في المسابقات الدولية القادمة.

وحيث تحدث الاعب عن السبب، أكد أن هناك الكثير من عدم التقديركلأعب مصنف عالمياً خلال الفترة الأخير.

ولكن قام عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، تحدث على قرار محمد الشوربجي بتمثيل إنجلترا بدلا من مصر في البطولات العالمية، قائلا إن اللاعب كان يخطط لهذا الأمر منذ خمس سنوات، وهذا كان واضحًا من تصرفاته، لافتًا إلى أن كل تصريحاته غير صحيحة وأن الاتحاد كان يدعمه ومصر كانت تدعمه.

وأضاف "خليفة"، أن محمد الشوربجي قرر فجأة أنه يجب أن يقيم في إنجلترا، وجاءت إقامته بعد حصوله على الجنسية البريطانية، ومن هذا المنطلق جاء له عرض من الاتحاد الإنجليزي بعد حصوله على الجنسية بأن يلعب باسم إنجلترا ومن ثم قرر تمثيل إنجلترا.