الأمن يضبط طرفي مشاجرة اندلعت بين عائلتين في المنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:26 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً إستغاثة من وجود مشاجرة بين أطراف عائلتين وإطلاق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة المنيا.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (3 أشخاص) ، طرف ثان (3 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المنيا ، إثر حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص من الطرف ثانى وآخر من الطرف الأول تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى بالهواء دون حدوث ثمة إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.