طارق شوقى: يجوز لطلاب الثانوية الحل بورقة الأسئلة ونقل الإجابة فى البابل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:25 صباحاً - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أى أخطاء تم رصدها فى مجلدات المفاهيم للثانوية العامة بعد الطباعة سوف يتم تصحيحها على أن توزع أوراق مصححة أثناء الامتحان فى اللجنة الامتحانية، موضحا أن الطالب لا يختار نموذج الإجابة وهذا عمل المشرفين فى اللجنة والفكرة هى فى التغيير المستمر وليس نموذج معين لكل طالب وهذا الموضوع ليس من شأن الطلاب ولكن من عمل الوزارة فقط .

ورد وزير التربية والتعليم على تساؤلات أولياء الأمور حول إمكانية إجابة الطالب عن الأسئلة فى ورقة أو كراسة الأسئلة ثم يقوم بنقل الاجابات فى البابل شيت، قائلا: ممكن ولكن ورقة الأسئلة يتم تسليمها فى نهاية الامتحان وارجو أن نتوقف عن مثل هذه الأسئلة اللانهائية من أولياء الأمو، الطلاب لا يحتاجون إلى مثل هذا الجدل من أولياء الأمور.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

