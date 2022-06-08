تموين كفر الشيخ: توريد أكثر من 228 ألف طن قمح للشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - أكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، توريد 228 ألفا و20 طن قمح إلى شون وصوامع المحافظة من خلال 21 موقعا تابعا للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى وقطاع مطاحن المحافظة.





وقال الهابط -فى بيان اليوم الأربعاء- إن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات المحافظ.

ووجه بضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشار إلى أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات، مؤكدا تلقى تقارير فى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية؛ وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.