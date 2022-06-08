المنطلقات الفكرية للتطرف.. انطلاق أولى جلسات اليوم الثانى لمؤتمر سلام

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، اليوم الأربعاء، الجلسة النقاشية الأولى لليوم الثانى من "مؤتمر التطرف الدينى.. المنطلقات الفكريه واستراتيجية المواجهة"، والتى بدأت تحت عنوان "الثابت والمتغير فى المنطلقات الفكرية للتطرف بين الماضى والحاضر".





وترأس الجلسة الدكتور بو عبدالله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامى الأعلى بالجمهورية الجزائرية، والذى ألقى الكلمة الإفتتاحية بالجلسة، وبحضور كل من مستشار الشؤون الإسلامية فى رئاسة دولة بوركينا فاسو، والشيخ مصطفى إبراهيم تيسيرتش مفتى دولة البوسنة والهرسك الأسبق، والدكتور مصطفى دومان عضو المجلس العلمى الرسمى ببلجيكا، والدكتور عمرو الوردانى مدير الإرشاد الأسرى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور أحمد فخر الرازى سكرتير لجنة الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسى. وينعقد مؤتمر سلام لدراسات التطرف الدينى المنطلقات الفكرية.. واستراتيجية المواجهة الذى ينظمه مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الافتاء المصرية فى الفترة من 7-9 يونيو الجارى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور عالمى يضم مفتى الدول الإسلامية وعلماء المسلمين من جميع أنحاء العالم.

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