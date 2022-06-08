شكرى يعقد اجتماعا مع مجموعة الـ 77 والصين ببون الألمانية (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، صباح اليوم الأربعاء اجتماعا مع مجموعة الـ 77 والصين.





وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إن اللقاء يأتى على هامش اجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمنعقدة حاليا بمدينة بون الألمانية. كان شكرى قد التقى فى وقت سابق اليوم مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ على هامش اجتماعات بون حول المناخ.

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