القائم بأعمال وزير الصحة: القيادة السياسية حريصة على تحقيق الرعاية الشاملة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مواصلة العمل لمشاركة الرؤية والخبرة المصرية فى مكافحة التهاب الكبد الفيروسى، بما يتيح الوصول الهدف إلى العالمى المشترك بالقضاء على المرض.





جاء ذلك فى كلمة مصر التى ألقاها وزير التعليم العالى، أمس الثلاثاء، خلال افتتاح النسخة الرابعة من «المؤتمر السنوى للاتحاد العالمى للالتهاب الكبدى»، والذى تنظمه منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام المنظمة.

استهل الوزير كلمته بتهنئة الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، بإعادة انتخابه لقيادة المنظمة، لفترة ثانية، مثمنًا قيادته التى كانت عاملا أساسيًا فى نجاح جهود مكافحة جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، متمنيًا له استمرار النجاح وتوحيد الجهود للتغلب على التحديات الصحية الحالية والمستقبلية.

وأشار الوزير -خلال كلمته- إلى جهود مصر فى القضاء على مرض «فيروس سى»، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج مرضى فيروس «سى» والتى أثمرت عن فحص أكثر من 60 مليون شخص فوق سن 12 عامًا من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وتقديم العلاج لحوالى 2.2 مليون شخص.

وألقى الوزير الضوء على الإنجازات التى حققتها مصر فى القضاء على المرض، مشيرًا إلى أهمية الوقاية من الحالات الجديدة وتشخيص الحالات الحالية وعلاج جميع المرضى، فى سبيل تحقيق الهدف الوطنى المتمثل فى القضاء على التهاب الكبد الوبائى واعتماد استراتيجية قطاع الصحة العالمية (GHSS) التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن القضاء على التهاب الكبد الفيروسى.

وأشار الوزير إلى نجاح مصر فى امتلاك شبكة قوية من مراكز علاج التهاب الكبد الفيروسى، ذات القدرات التشخيصية القوية والقوى العاملة المدربة، بالإضافة إلى النجاح فى الحصول على الأدوية المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر بنسبة 1% فقط من سعرها العالمى، بالإضافة إلى الإنتاج المحلى لملايين الجرعات من الأدوية المضادة للفيروسات بأسعار مناسبة.

ولفت الوزير إلى تبنى الحكومة المصرية قرارًا مهما باستخدام الحقن ذاتية التدمير، فى إطار الالتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية لضمان سلامة الدم، فضلاً عن إطلاق العلاج البديل للمواد الأفيونية، مؤكدًا التزام مصر بالحفاظ على استجابتها الوطنية ضد التهاب الكبد على أعلى مستوى، لضمان استدامة الأهداف التى يتم تحقيقها.

وأكد الوزير أن مصر لا تدخر أى جهد لمساعدة أشقائها فى القارة الإفريقية، أو أى دولة بالعالم، مشيرًا فى هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعلاج مليون مواطن إفريقى من مرض فيروس «سي»، مشيرًا إلى جهود مصر فى بناء مراكز للعلاج فى 5 دول إفريقية، وتزويدها بأدوات التشخيص والأدوية، بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر الطبية ونقل المعرفة لمساعدة تلك الدول على اعتماد بروتوكولات العلاج.

وقال «الوزير» إن القيادة السياسية فى مصر حريصة على تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، كما تضع القطاع الصحى على رأس أولوياتها بهدف تحسين خدمات الرعاية الصحية التى يتم تقديمها لجميع المواطنين سواء المصريين أو غير المصريين المقيمين على أرض مصر على حد سواء.

واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى أن مصر كانت من أعلى الدول فى معدلات انتشار فيروس التهاب الكبد C، وها قد نجحت فى تقديم ملفها لمنظمة الصحة العالمية فى يونيو 2021، لتعلن القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائى «سى» مؤكدًا استمرار العمل لتحقيق أهداف الأمم المتحدة 2030.