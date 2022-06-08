شكرى يجتمع مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، صباح اليوم الأربعاء اجتماعا مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ على هامش اجتماعات بون حول المناخ.





ويتواجد وزير الخارجية حاليا فى مدينة بون بألمانيا حيث يشارك فى الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. ومن المقرر أن يقوم الوزير شكرى، على هامش مشاركته فى الاجتماعات، بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف التى ستعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم.

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